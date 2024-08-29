Агилера примерила стильные образы — фото

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/papermagazine/

Американская певица Кристина Агилера украсила обложку популярного глянца Paper после экстремального похудения. Звезда примеряла несколько смелых образов.

Фото были опубликованы в Instagram.

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Популярной певице удалось скинуть 23 килограмма. Пока в сети ходят слухи о том, употребляла ли она таблетки для похудения или препарат для диабетиков "Оземпик", звезда демонстрирует изящную фигуру в облегающем наряде. Недавно она украсила популярный глянец Paper.

Звезда позировала перед камерой без белья в экстравагантной шапке бордового цвета. Ее стройные ноги подчеркивали белоснежные колготки в сетку. Также певица примерила леопардовое боди и ультракороткое черное платье с яркими колготками в сетку.

Кристина Агилера без белья. Фото: instagram.com/papermagazine/

Кристина Агилера в леопарде. Фото: instagram.com/papermagazine/

Кристина Агилера на глянцевой обложке. Фото: instagram.com/papermagazine/

Кристина Агилера сбросила 23 килограмма. Фото: instagram.com/papermagazine/

Напомним, Кристину Агилеру заподозрили в нездоровом похудении. А ранее стало известно, что поклонники поражены новой фигурой Агиллеры.