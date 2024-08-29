Агилера примерила стильные образы — фото

Похудевшая Кристина Агилера обнажилась для обложки модного глянца
Американская певица Кристина Агилера украсила обложку популярного глянца Paper после экстремального похудения. Звезда примеряла несколько смелых образов.
Фото были опубликованы в Instagram.
Агилера похвасталась стройной фигурой
Популярной певице удалось скинуть 23 килограмма. Пока в сети ходят слухи о том, употребляла ли она таблетки для похудения или препарат для диабетиков "Оземпик", звезда демонстрирует изящную фигуру в облегающем наряде. Недавно она украсила популярный глянец Paper.
Звезда позировала перед камерой без белья в экстравагантной шапке бордового цвета. Ее стройные ноги подчеркивали белоснежные колготки в сетку. Также певица примерила леопардовое боди и ультракороткое черное платье с яркими колготками в сетку.
Напомним, Кристину Агилеру заподозрили в нездоровом похудении. А ранее стало известно, что поклонники поражены новой фигурой Агиллеры.
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