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Скандальний "Малевич" — чому всі мають побачити нову українську стрічку

24 жовтня 2024 18:00
Валерія Соколенко - Редактор
Чому кожен має побачити фільм "Малевич" про художника Казимира Малевича — причини
Український фільм "Малевич". Фото: Кінофестиваль "Молодість"
Валерія Соколенко - Редактор

Українська режисерка Дар'я Онищенко зняла фільм про одного з найпровокативніших художників радянського часу — Казимира Малевича. Націоналіст чи росіянин? Як "Чорний квадрат" здобув шалену популярність? Та чому Кремль був незадоволений успіхами художника? 

Редакція Новини.LIVE із захопленням ділиться деталями.

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Казимир Малевич — росіянин чи українець?

Радянський наратив про художника Казимира Малевича глибоко в'ївся в душі людей. Однак безперечний факт у тому, що відомий митець — українець. 

"Малевич" — це біографічна художня стрічка про художника-авангардиста, який випереджав час та став загрозою для радянців. Проєкт створили у міжнародній співпраці — Україна, Сербія, Італія та Швейцарія.  Режисеркою картини стала Дар'я Онищенко, а авторкою ідеї та продюсеркою — Анна Паленчук.

"Малевич" — знятий під російськими обстрілами 

Фільмування розпочалось ще до початку повномасштабного вторгнення, однак війна заморозила процес. Зокрема, і оператор Сергій Михальчук вирушив на передову.

Планували знімати картину на Харківщині, однак більшість локацій зруйнували росіяни. Тому всі зйомки перемістились у Київ, Мощун, Ворзель, Пущу-Водицю, Халеп'ю та Конча-Заспу.

Минуло три роки, і нарешті українці побачать стрічку на екранах. Прем'єра — 1 листопада на Київському міжнародному кінофестивалі "Молодість", втім на широкий екран картина потрапить вже навесні наступного року. 

Режисерка підібрала відомих і талановитих українських акторів. Казимира Малевича зіграв Віталій Ажнов. Також у фільмі знімались Олександр Новіков (Володимир Татлін), Христина Корчинська (Федорак), Марина Кошкіна (Наталя, кохана Малевича), Олексій Горбунов, Ірма Вітовська-Ванца, Олександр Рудинський, Марія Рудинська, Наталія Васько.

Український фільм Малевич
Фільм "Малевич". Фото: Кінофестиваль "Молодість"

"Малевич" — сміливець, якого переслідував Кремль

Картина поділена на чотири "квадрати", кожен з яких розповідає про особливий період з життя митця. Точної хронологічної послідовності немає, що й нагадує естетику коханого Малевичем авангардизму. 

У фільмі глядачі побачать період ранньої творчості, зокрема і футуристичну виставку "0,10", де він представив свій "Чорний квадрат". Також діяльність у Вітебській художній школі та роботу в Художньому інституті. Саме там Малевич перший з усіх митців світу намалював жахи українського Голодомору.

Сміливість стала фатальною помилкою. Радянська влада "взяла Казимира на поруки" і більше не відпускала.

Українці зняли фільм про Казимира Малевича
Віталій Ажнов знявся у "Малевичі". Фото: Кінофестиваль "Молодість"

"Малевич" — спроба відвоювати митця у Москви

Творці фільму визначають головну місію фільму, як спробу відвоювати "своє". Стрічка має змінити наратив про "радянського художника" і "чорний квадрат росіян". Назавжди закарбувати в історії правду: Казимир Малевич — українець, який творив геніальні картини, не боявся казати правду і вмів любити себе, людей і мистецтво. 

Прем'єра фільму Малевич
Кадр з фільму "Малевич". Фото: Кінофестиваль "Молодість"

Нагадаємо, ми розповідали про п'ять фільмів з осінньою атмосферою. Також стали відомі переможці премії "Кіноколо".

Казимир Малевич кіно Держкіно Прем'єра українські зірки

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