Почему каждый должен увидеть фильм "Малевич" о художнике Казимире Малевиче — причины

Украинский фильм "Малевич". Фото: Кинофестиваль "Молодість"

Украинская режиссер Дарья Онищенко сняла фильм об одном из самых провокативных художников советского времени — Казимире Малевиче. Националист или россиянин? Как "Черный квадрат" приобрел бешеную популярность? И почему Кремль был недоволен успехами художника?

Редакция Новини.LIVE с увлечением делится деталями.

Читайте также:

Казимир Малевич — русский или украинец?

Советский нарратив о художнике Казимире Малевиче глубоко въелся в души людей. Однако бесспорный факт в том, что известный художник — украинец.

"Малевич" — это биографическая художественная лента о художнике-авангардисте, который опережал время и стал угрозой для советов. Проект был создан в международном сотрудничестве — Украина, Сербия, Италия и Швейцария. Режиссером картины стала Дарья Онищенко, а автором идеи и продюсером — Анна Паленчук.

"Малевич" — снят под российскими обстрелами

Сьемки начались еще до полномасштабного вторжения, однако война заморозила процесс. В частности, и оператор Сергей Михальчук отправился на передовую.

Планировали снимать картину в Харьковской области, однако большинство локаций разрушили россияне. Поэтому все съемки переместились в Киев, Мощун, Ворзель, Пущу-Водицу, Халепью и Конча-Заспу.

Прошло три года и, наконец, украинцы увидят картину на экранах. Премьера — 1 ноября на Киевском международном кинофестивале "Молодість", впрочем, на широкий экран картина попадет уже весной следующего года.

Режиссер подобрала известных и талантливых украинских актеров. Казимира Малевича сыграл Виталий Ажнов. Также в фильме снимались Александр Новиков (Владимир Татлин), Кристина Корчинская (Федорак), Марина Кошкина (Наталья, любимая Малевича), Алексей Горбунов, Ирма Витовская-Ванца, Александр Рудинский, Мария Рудинская, Наталья Васько.

Фильм "Малевич". Фото: Кинофестиваль "Молодість"

"Малевич" — храбрец, которого преследовал Кремль

Фильм поделили на четыре "квадрата", каждый из которых рассказывает об особом периоде из жизни художника. Точной хронологической последовательности нет, что и похоже на эстетику любимого Малевичем авангардизма.

В картине зрители увидят период раннего творчества, в том числе и футуристическую выставку "0,10", где он представил свой "Черный квадрат". Также деятельность в Витебской художественной школе и работа в Художественном институте. Там Малевич первый из всех художников мира нарисовал ужасы украинского Голодомора.

Смелость стала роковой ошибкой. Советские власти "взяли Казимира на поруки" и больше не отпускали.

Виталий Ажнов снялся в "Малевиче". Фото: Кинофестиваль "Молодість"

"Малевич" — попытка отвоевать художника у Москвы

Создатели фильма определяют главную миссию фильма, как попытку отвоевать "свое". Картина должна изменить нарратив о "советском художнике" и "черном квадрате русских". Навсегда запечатлеть в истории правду: Казимир Малевич — украинец, который творил гениальные картины, не боялся говорить правду и умел любить себя, людей и искусство.

Кадр из фильма "Малевич". Фото: Кинофестиваль "Молодість"

Напомним, мы рассказывали о 5 фильмах с осенней атмосферой. Также стали известны победители премии "Кіноколо".