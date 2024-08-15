Сина Вілла Смітта підловили на відпочинку з пишнотілою Клеопатрою

Джейден Смітт з інфлюенсеркою Клеопатрою. Фото: Splashnews

Син Вілла Сміта та Джади Пінкетт Сміт Джейден Сміт відпочив з інфлюенсеркою Клеопатрою на яхті біля узбережжя Ібіци. 26-річний Джейден засмагав та плавав у морі зі спокусливою подругою, яка приміряла відверте бікіні.

Про це пише Daily Mail.

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Чорне мікробікіні Клеопатри не приховувало її тату Playboy на нижній частині спини. Джейден зробив знімки своєї нової коханої, коли вона позувала на яхті. Клеопатра — інфлюенсер із 143 тисячами підписників.

Джейден Смітт з інфлюенсеркою Клеопатрою. Фото: Splashnews

Інфлюенсерка Клеопатра. Фото: Splashnews

Джейден Смітт з інфлюенсеркою Клеопатрою. Фото: Splashnews

Джейден Смітт з інфлюенсеркою Клеопатрою. Фото: Splashnews

Джейден Смітт з інфлюенсеркою Клеопатрою. Фото: Splashnews

Джейден Смітт з інфлюенсеркою Клеопатрою. Фото: Splashnews

Таблоїди не вперше згадують родину Смітт. Минулого року актор Вілл Сміт рішуче заперечив твердження, що його одного разу спіймали за інтимом із актором серіалу "Принц Бель-Ейр" Двейном Мартіном. Представник актора назвав звинувачення "однозначно брехливими".

Брат Білал, який називає себе колишнім особистим помічником актора, зробив шокуюче зізнання в інтерв’ю блогеру. Білал стверджує, що одного разу він зайшов до зірки "Людей у чорному", коли та мала інтим з Двейном Мартіном у гримерці. Чоловік у подробицях пригадав побачене.

Нагадаємо, Кеті Перрі ледь не загубила бікіні. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста вигуляла відверте вбрання.