Сина Вілла Смітта підловили на відпочинку з пишнотілою Клеопатрою
Син Вілла Сміта та Джади Пінкетт Сміт Джейден Сміт відпочив з інфлюенсеркою Клеопатрою на яхті біля узбережжя Ібіци. 26-річний Джейден засмагав та плавав у морі зі спокусливою подругою, яка приміряла відверте бікіні.
Про це пише Daily Mail.
Син Вілла Смітта відпочив з подругою на розкішній яхті
Чорне мікробікіні Клеопатри не приховувало її тату Playboy на нижній частині спини. Джейден зробив знімки своєї нової коханої, коли вона позувала на яхті. Клеопатра — інфлюенсер із 143 тисячами підписників.
Таблоїди не вперше згадують родину Смітт. Минулого року актор Вілл Сміт рішуче заперечив твердження, що його одного разу спіймали за інтимом із актором серіалу "Принц Бель-Ейр" Двейном Мартіном. Представник актора назвав звинувачення "однозначно брехливими".
Брат Білал, який називає себе колишнім особистим помічником актора, зробив шокуюче зізнання в інтерв’ю блогеру. Білал стверджує, що одного разу він зайшов до зірки "Людей у чорному", коли та мала інтим з Двейном Мартіном у гримерці. Чоловік у подробицях пригадав побачене.
Нагадаємо, Кеті Перрі ледь не загубила бікіні. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста вигуляла відверте вбрання.
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