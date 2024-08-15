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Дружина Каньє Веста приміряла епатажну сукню на тлі чуток про проблеми з алкоголем

15 серпня 2024 06:53
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дружина Каньє Веста приміряла епатажну сукню на тлі чуток про проблеми з алкоголем
Дружина Каньє Веста. Фото: BACKGRID
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Б’янка Ченсорі відома своїми епатажним вбранням. Цього разу зірка вийшла у мінісукні, яка ледь вміщувала її принади. 29-річна австралійська архітекторка була одягнута в темно-коричневу мінісукню з глибоким декольте, коли прибула до ресторану Nobu у Малібу.

Про це пише Daily Mail.

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На вечері до неї приєдналися троє її пасинків — восьмирічний Сейнт, шестирічна Чікаго та п’ятирічний Псалм — і мати Олександра Ченсорі. Чоловіка Бьянки, Каньє Веста, здавалося, не було. Вони одружені вже майже два роки.

 

Дружина Каньє Веста
Дружина Каньє Веста. Фото: BACKGRID

 

Дружина Каньє Веста завітала на вечерю
Дружина Каньє Веста завітала на вечерю. Фото: BACKGRID

 

Дружина Каньє Веста завітала на вечерю
Дружина Каньє Веста завітала на вечерю. Фото: BACKGRID

 

Раніше репер The Flashing Lights був одружений з Кім Кардаш’ян. У них четверо дітей — Сейнт, Чикаго, Норт і Псалм.

Джерело раніше повідомило, що Кім попередила репера, щоб він не дозволяв Б'янці носити її скандальне вбрання перед їхніми дітьми: "Кім наказала Каньє ніколи не дозволяти Б’янці так одягатися з їхніми дітьми. Вона щиро здивована, що Каньє дозволив своїй дружині покинути будинок так".

На відміну від свого шлюбу з Б'янкою, Каньє часто просив Кім змінити вбрання, якщо він відчував, що вона показує занадто багато тіла, при цьому репер сильно впливав на її вибір моди протягом їхнього шестирічного шлюбу.

"Каньє робив те саме, що він робить з Б'янкою, з Кім протягом усього їхнього шлюбу. Різниця в тому, що, коли Каньє одягав Кім, його поважали як людину — як художника. На жаль, Кім знає, через що проходить Б'янка, але вона відчуває, що Б'янка повинна була знати, у що вона вплутується", — говорять друзі знаменитості.

Б’янка та володар кількох премій "Греммі" одружилися в грудні 2022 року — менш ніж через місяць після завершення його розлучення з Кім.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста прийшла у бікіні у культовий ресторан. А раніше ми писали, що пластичний хірург розповів про пишні принади дружини Каньє Веста.

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