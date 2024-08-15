Жена Канье Веста примеряла эпатажное платье на фоне слухов о проблемах с алкоголем.

Супруга Канье Уэста. Фото: BACKGRID

Бьянка Ченсори известна своими эпатажными нарядами. На этот раз звезда вышла в мини-платье, едва вмещавшее ее прелести. 29-летний австралийский архитектор была одета в коричневое мини-платье с глубоким декольте, когда прибыла в ресторан Nobu в Малибу.

Об этом пишет Daily Mail.

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На ужине к ней присоединились трое пасынков — восьмилетний Сейнт, шестилетняя Чикаго и пятилетний Псалм — и мать Александра Ченсори. Супруга Бьянки, Канье Уэста, казалось, не было. Они женаты уже почти два года.

Супруга Канье Уэста. Фото: BACKGRID

Супруга Канье Уэста пришла на ужин. Фото: BACKGRID

Супруга Канье Уэста пришла на ужин. Фото: BACKGRID

Ранее рэпер The Flashing Lights был женат на Ким Кардашьян. У них четверо детей — Сейнт, Чикаго, Норт и Псалм.

Источник ранее сообщил, что Ким предупредила рэпера, чтобы он не позволял Бьянке носить ее скандальные наряды перед их детьми: "Ким приказала Канье никогда не позволять Бьянке так одеваться с их детьми. Она искренне удивлена, что Канье позволил своей супруге покинуть дом так".

В отличие от своего брака с Бьянкой, Канье часто просил Ким сменить наряд, если он чувствовал, что она показывает слишком много тела, при этом рэпер сильно влиял на ее выбор моды в течение их шестилетнего брака.

"Канье делал то же, что он делает с Бьянкой, с Ким на протяжении всего их брака. Разница в том, что, когда Канье одевал Ким, его уважали как человека — как творца. К сожалению, Ким знает, через что проходит Бьянка, но она чувствует, что Бьянка должна была знать, во что она ввязывается", — говорят друзья знаменитости.

Бьянка и обладатель нескольких премий "Грэмми" поженились в декабре 2022 года — менее чем через месяц после завершения его развода с Ким.

Напомним, супруга Канье Уэста пришла в бикини в культовый ресторан. А раньше мы писали, что пластический хирург рассказал о пышных прелестях супруги Канье Уэста.