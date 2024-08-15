Сына Вилла Смитта подловили на отдыхе с пышнотелой Клеопатрой

Джейден Смит с инфлюэнсером Клеопатрой. Фото: Splashnews

Сын Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит Джейден Смит отдохнул с инфлюэнсером Клеопатрой на яхте у побережья Ибицы. 26-летний Джейден загорал и плавал в море с соблазнительной подругой, примерявшей откровенное бикини.

Об этом пишет Daily Mail.

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Черное микробикини Клеопатры не скрывало ее тату Playboy на нижней части спины. Джейден сделал снимки своей новой любимой, когда она позировала на яхте. Клеопатра — инфлюэнсер со 143 тысячами подписчиков.

Джейден Смит с инфлюэнсером Клеопатрой. Фото: Splashnews

Инфлюенсер Клеопатра. Фото: Splashnews

Джейден Смит с инфлюэнсером Клеопатрой. Фото: Splashnews

Джейден Смит с инфлюэнсером Клеопатрой. Фото: Splashnews

Джейден Смит с инфлюэнсером Клеопатрой. Фото: Splashnews

Джейден Смит с инфлюэнсером Клеопатрой. Фото: Splashnews

Таблоиды не в первый раз вспоминают семью Смит. В прошлом году актер Уилл Смит решительно отрицал утверждение, что его однажды поймали во время интима с актером сериала "Принц Бель-Эйр" Дуэйном Мартином. Представитель актера назвал обвинения "однозначно лживыми".

Брат Билал, называющий себя бывшим личным помощником актера, сделал шокирующее признание в интервью блогеру. Билал утверждает, что однажды он зашел к звезде "Людей в черном", когда та имела интим с Дуэйном Мартином в гримерке. Мужчина в подробностях вспомнил увиденное.

Напомним, Кэти Перри чуть не потеряла бикини. А раньше мы писали, что супруга Канье Уэста выгуляла откровенный наряд.