Шерон Стоун на сьомому десятку вразила фігурою у бікіні після тренування

Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Актриса Шерон Стоун опублікувала відео, в якому вона знята в купальнику. Як написала актриса, вона щойно закінчила тренування.

Відповідний допис вона показала у своїй соціальній мережі.

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У коментарях користувачі відзначили фігуру актриси та написали, що всі хотіли б так виглядати у її віці.

Раніше актриса розповідала про те, як на її життя впливають популярність та впізнаваність. За її словами, через це вона більше не може літати звичайними рейсами та змушена наймати персонал, який забезпечить її безпеку та "стильний вихід", включаючи співробітників охорони, візажистів, стилістів та публіцистів.

Також раніше Шерон розповіла, що втратила свій стан після інсульту, який вона перенесла в 2001 році.

Лікарі спочатку неправильно поставили їй діагноз і мало не відправили додому без лікування.

Зір Шерон також постраждав, і вона мала втрату пам'яті на початкових етапах одужання. Вона переживала тривалі напади депресії протягом десятирічного одужання. Шерон тепер є членом правління Неврологічного фонду Барроу, який підтримує медичний інститут, що очолює її нейрохірург доктор Майкл Лоутон в Арізоні.

З огляду на брак акторських ролей, друге покликання Шерон — кар’єра художниці.

Нагадаємо, Сальма Гайєк здивувала фотосесією в бікіні. А раніше стало відомо, що Наталка Денисенко влаштувала відверту фотосесію.