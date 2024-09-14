Шэрон Стоун на седьмом десятке поразила фигуру в бикини после тренировки

Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Актриса Шэрон Стоун опубликовала видео, в котором она снята в купальнике. Как написала актриса, она только что закончила тренировку.

Соответсвующий пост она показала в своей социальной сети.

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В комментариях пользователи отметили фигуру актрисы и написали, что все хотели бы выглядеть так в ее возрасте.

Ранее актриса рассказывала о том, как на ее жизнь влияют популярность и узнаваемость. По ее словам, поэтому она больше не может летать обычными рейсами и вынуждена нанимать персонал, который обеспечит ее безопасность и "стильный выход", включая сотрудников охраны, визажистов, стилистов и публицистов.

Также ранее Шэрон рассказала, что потеряла свое состояние после инсульта, который она перенесла в 2001 году.

Врачи поначалу неправильно поставили ей диагноз и чуть не отправили домой без лечения.

Зрение Шэрон также пострадало, и у нее была потеря памяти на начальных этапах выздоровления. Она переживала длительные приступы депрессии в течение десятилетнего выздоровления. Шэрон теперь является членом правления Неврологического фонда Барроу, поддерживающего медицинский институт, возглавляющий ее нейрохирургом Майклом Лоутоном в Аризоне.

Учитывая нехватку актерских ролей, второе призвание Шэрон — карьера художницы.

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