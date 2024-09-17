Сестра скандальної дружини Каньє Веста похизувалась оголеним тілом

Дружина Каньє Веста з сестрою. Фото: соціальні мережі

Молодша сестра дружини сканадального репера Каньє Веста Б’янки Ченсорі, Анджеліна, поділилася пікантним фото в Instagram під час поїздки в Китай, щоб побачити виступ свого зятя. Вона одягла чорний бюстгальтер і білі крихітні шорти, коли позувала для дзеркального селфі у своєму готельному номері.

Про це пише Daily Mail.

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Анджеліна позувала у спокусливій позі перед камерою Вона поїхала до Китаю зі своїм батьком Лео, матір’ю Олександрою та сестрою Б’янкою, щоб підтримати скандального репера під час його останнього виступу.

Сестра дружини Каньє Веста. Фото: соціальні мережі

Четверо дітей Каньє: Норт, Сейнт, Чикаго і Псалм також приєдналися до нього під час яскравого сету.

Повідомляється, що батько Б’янки хотів сваритися з репером щодо вбрання своєї доньки. Анонімне джерело стверджує, що Лео був розлючений через те, що Каньє перетворив його сім'ю на "сміттєвий товар". Але ця несподівана поява в Китаї, здається, говорить про те, що між ними все владналося.

Лео є братом Еріса Сенсорі, відомого вбивці, якого колись прозвали "Мельбурнським Аль Капоне".

У Західній Австралії Еріс засудили до смертної кари за вбивство, але пізніше вирок замінили на довічне ув'язнення. Смертна кара була скасована в Західній Австралії в 1984 році, хоча остання страта в Австралії відбулася в 1967 році.

Старший брат Едмондо, відомий як "Едді Капоне", засуджений у Вікторії за насильство, зокрема напад на поліцію, крадіжки та погрози.

Крім торгівлі героїном, Лео також має судимості за володіння пістолетом. Анджеліна, схоже, йде стопами своєї старшої сестри, оскільки вона закінчує архітектурну освіту в Мельбурнському університеті та підкорює Instagram.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста прийшла у кіно у відвертому бвранні. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста сходила на процедуру краси.