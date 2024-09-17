Сестра скандальной жены Канье Веста похвасталась обнаженным телом

Супруга Канье Уэста с сестрой. Фото: социальные сети

Младшая сестра супруги сканадального рэпера Канье Уэста Бьянки Ченсори, Анджелина, поделилась пикантным фото в Instagram во время поездки в Китай, чтобы увидеть выступление своего зятя. Она надела черный бюстгальтер и белые крошечные шорты, когда позировала для зеркального селфи в своем гостиничном номере.

Об этом пишет Daily Mail.

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Анджелина позировала в соблазнительной позе перед камерой. Она поехала в Китай со своим отцом Лео, матерью Александрой и сестрой Бьянкой, чтобы поддержать скандального рэпера во время его последнего выступления.

Сестра супруги Канье Уэста. Фото: социальные сети

Четверо детей Канье: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм также присоединились к нему во время яркого сета.

Сообщается, что отец Бьянки хотел ругаться с рэпером по поводу наряда своей дочери. Анонимный источник утверждает, что Лео был взбешен из-за того, что Канье превратил его семью в "мусорный товар". Но это неожиданное появление в Китае, кажется, говорит о том, что между ними все наладилось.

Лео является братом Эриса Сенсори, известного убийцы, которого когда-то прозвали "Мельбурнским Аль Капоне".

В Западной Австралии Эрис приговорили к смертной казни за убийство, но позже приговор был заменен пожизненным заключением. Смертная казнь была упразднена в Западной Австралии в 1984 году, хотя последняя казнь в Австралии произошла в 1967 году.

Старший брат Эдмондо, известный как "Эдди Капоне", осужден у Виктории за насилие, в том числе нападение на полицию, кражу и угрозы.

Помимо торговли героином, Лео также судим за владение пистолетом. Анджелина, похоже, идет по стопам своей старшей сестры, поскольку она заканчивает архитектурное образование в Мельбурнском университете и покоряет Instagram.

Напомним, супруга Канье Уэста пришла в кино в откровенном наряде. А раньше мы писали, что супруга Канье Уэста сходила на процедуру красоты.