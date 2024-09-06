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Сестра Меган Маркл шокувала заявою про принца Гаррі та його шлюб

6 вересня 2024 07:00
Антоніна Завадська - Редактор
Сестра Меган пророкує їй розлучення з принцом Гаррі — відео
Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters
Антоніна Завадська - Редактор

Зведена сестра Меган Саманта Маркл вже не вперше критикує принцесу. Вона вважає, що її шлюб з Гаррі вже зазнав краху і невідомо, що буде далі.

Про це пише Daily Star.

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Зведена сестра Меган Маркл Саманта обговорила її шлюб з принцем Гаррі з журналістом Деном Вуттоном. Вона заявила, що їхні заручини були приречені від самого початку. Ба більше — Саманта переконана, що розлучення неминуче. 

"З чуток, принц Вільям сказав Гаррі: "Поспішиш — все марно. Придивися до неї краще, не вплутуйся в це". Але, озираючись назад, можна сказати 20 на 20. Я думаю, Гаррі, ймовірно, хоче сказати своєму братові: "О Боже, ти був так до біса правий, я не можу в це повірити". І все сталося так, як передбачали люди, як, мабуть, думав принц Вільям, і це сумно...", — каже вона.

Сестра Меган вважає, що Гаррі покине її в США, а сам повернеться у Велику Британію, втім, цей прийом не буде теплий.

"Як ви відчуваєте цю любов знову, коли довіру було так зруйновано? Щоб мати справжню любов з сім'єю, друзями, у стосунках, їй-богу, потрібно мати довіру", — додала Саманта.

Саманта Маркл критикує принцесу Меган. Фото: скриншот
Саманта Маркл критикує принцесу Меган. Фото: скриншот

Водночас родичка Маркл обурена тим, що Гаррі неодноразово скаржився на життя у Великій Британії.

"Як до цього ставляться жителі Великої Британії? Він сидів там і дозволяв своїй дружині знущатися з покійної королеви Єлизавети, коли вона помирала, це було огидно", — згадує Саманта одкровення зятя для ЗМІ.

Нагадаємо, що Меган та Саманта ворогують вже багато років. Принцеса переконана, що зведена сестра намагається використовувати її популярність. Насправді ж вони не бачились майже 20 років. 

Раніше принц Гаррі здивував зупинкою під час візиту на Батьківщину. Також перукар принцеси Діани згадав про неї у своїй книжці.

США принц Гаррі Меган Маркл скандал шлюб розлучення королівська родина Велика Британія

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