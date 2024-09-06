Сестра Меган предсказывает ей развод с принцем Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Сводная сестра Меган Саманта Маркл уже не в первый раз критикует принцессу. Она считает, что ее брак с Гарри уже потерпел крушение и не известно, что будет дальше.

Об этом пишет Daily Star.

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Сводная сестра Меган Маркл Саманта обсудила ее брак с принцем Гарри с журналистом Дэном Вуттоном. Она заявила, что их помолвка была обречена с самого начала. Более того — Саманта убеждена, что развод неизбежен.

"По слухам, принц Уильям сказал Гарри: "Поспешишь – все напрасно. Присмотрись к ней лучше, не ввязывайся в это". Но, оглядываясь назад, можно сказать 20 на 20. Я думаю, Гарри, вероятно, хочет сказать своему брату: "О Боже, ты был так чертовски прав, я не могу в это поверить". И все случилось так, как предполагали люди, как, должно быть, думал принц Уильям, и это грустно... ", — говорит она.

Сестра Меган считает, что Гарри покинет ее в США, а сам вернется в Великобританию, но этот прием не будет теплым.

"Как вы чувствуете эту любовь снова, когда доверие было так разрушено? Чтобы иметь настоящую любовь с семьей, друзьями, в отношениях, ей-богу, нужно иметь доверие", — добавила Саманта.

Саманта Маркл критикует принцессу Меган. Фото: скриншот

В то же время родственница Маркл возмущена тем, что Гарри неоднократно жаловался на жизнь в Великобритании.

"Как к этому относятся жители Великобритании? Он сидел там и позволял своей жене издеваться над покойной королевой Елизавете, когда она умирала, это было отвратительно", — вспоминает Саманта откровение зятя для СМИ.

Напомним, что Меган и Саманта враждуют уже много лет. Принцесса уверена, что сводная сестра пытается использовать ее популярность. На самом же деле они не виделись почти 20 лет.

Ранее принц Гарри удивил остановкой во время визита на Родину. Также парикмахер принцессы Дианы вспомнил о ней в своей книге.