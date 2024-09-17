Сальма Гайєк у небезпечній позі влаштувала зйомку на яхті

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

58-річна Сальма Гайєк показала свої підтягнуті форми в новому дописі. Зірка позувала на яхті під час відпочинку.

Про це знаменитість розповіла у Instagram.

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Зірка позувала сидячи на поручнях рухомої яхти, що виглядало неймовірно небезпечно. Її волосся та парео з квітковим принтом розвівалося вітром.

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

"Ніколи не переставайте відчувати благословення навколо себе, такі як сонце, вітер, вода та вогонь усередині", — підписала вона допис.

Її фотографія була зроблена на заході з сонця на тлі океану позаду неї.

Мексиканська красуня раніше розповідала, що підтримує форму, займаючись відновлюючою йогою, та вигулюючи своїх численних собак, яких вона називає своїми "тренерами".

"Я думала, що старішаня означає, що я не буду працювати. я працюю Я думала, що старішаня означає, що ти більше не закохана. Я закохана. Я не відчуваю, що втратила гнучкість, чи спритність, чи навіть силу…Я все ще рухаюся", — розповіла Сальма.

Красуня продовжує виглядати на десятиліття молодшою ​​за свої роки, і заявила, що не використовує ботокс або філери.

За її бездоганною шкірою немає магії чи дорогих косметичних засобів. Але вона використовує продукт, отриманий з кори дерева.

"Я використовую інгредієнт під назвою Tepezcohuite, який використовують у Мексиці для постраждалих від опіків, тому що він повністю регенерує шкіру. Деякі інгредієнти, коли я віднесла їх до американських лабораторій, мені сказали: "Боже мій! Чому це ніхто не використовує?". Ось чому у мене немає ні ботокса, ні пілінгів, ні філерів", — сказала Гайєк Elle ще в 2015 році.

Сальма та її чоловік-мільярдер Франсуа-Анрі Піно, були у стосунках з 2006 року та одружилися в Парижі в 2009 році.

Він син французького бізнесмена-мільярдера Франсуа Піно, чия компанія Kering купила Gucci та Yves Saint Laurent у 1990-х.

Нагадаємо, Сальма Гайєк вирушила на Ібіцу. А раніше ми писали, що Сальма знялась у бікіні на відпочинку.