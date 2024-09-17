Сальма Гайек в опасной позе устроила съемку на яхте

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

58-летняя Сальма Хайек показала свои подтянутые формы в новой публикации. Звезда позировала на яхте во время отдыха.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram.

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Звезда позировала сидя на перилах яхты, которая двигалась, что выглядело невероятно опасно. Ее волосы и парео с цветочным принтом развевались по ветру.

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

"Никогда не переставайте чувствовать благословения вокруг себя, такие как солнце, ветер, вода и огонь внутри", — подписала она пост.

Ее фотография была сделана на закате на фоне океана позади нее.

Мексиканская красавица ранее рассказывала, что поддерживает форму, занимаясь восстанавливающей йогой, и выгуливая своих многочисленных собак, которых она называет своими "тренерами".

Красавица продолжает выглядеть на десятилетия моложе своих лет, и заявила, что не использует ботокс или филлеры.

За ее идеальной кожей нет магии или дорогих косметических средств. Но она употребляет продукт, полученный из коры дерева.

"Я использую ингредиент под названием Tepezcohuite, который используют в Мексике для пострадавших от ожогов, потому что он полностью регенерирует кожу. Некоторые ингредиенты, когда я отнесла их в американские лаборатории, мне сказали: "Боже мой! Почему это никто не использует?". Вот почему у меня нет ни ботокса, ни пилингов, ни филлеров", — сказала Хайек Elle еще в 2015 году.

Сальма и ее муж-миллиардер Франсуа-Анри Пино были в отношениях с 2006 года и поженились в Париже в 2009 году.

Он сын французского бизнесмена-миллиардера Франсуа Пино, чья компания Kering купила Gucci и Yves Saint Laurent в 1990-х.

Напомним, Сальма Хайек отправилась на Ибицу. Раньше мы писали, что Сальма снялась в бикини на отдыхе.