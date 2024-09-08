Кендрік Ламар виступить на Супербоулі-2025

Американський репер Кендрік Ламар. Фото: Instagram/nfl

Американський репер Кендрік Ламар виступить у перерві Супербоулу-2025. Це фінал сезону Національної футбольної ліги, головного чемпіонату з американського футболу у США. Упродовж багатьох років виступи артистів у перерві є одними з популярних за переглядами та престижними серед артистів.

Відеоанонс майбутнього виступу Кендріка Ламара з'явився в його соцмережах.

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У відео 37-річний репер позує на тлі американського прапора. Багаторазовий лауреат премії "Ґреммі" запускає овальні м'ячі за допомогою апарату та запрошує шанувальників американського футболу та музики на стадіон.

"Я виступлю на 59-му Супербоулі. Чекаю на всіх на місці. Шанс виграти чемпіонат буває лише одного разу, після фіналу не буде жодного другого раунду. Не проґавте його, чекайте мене в Нью-Орлеані. І одягніться пристойніше, навіть якщо будете дивитися з дому", — заявив Ламар.

Це перший сольний виступ Ламара на найочікуванішому футбольному матчі у США. Раніше він уже з'являвся на сцені у перерві Супербоулу у 2022 році, але тоді лише підтримував колегу та наставника Dr. Dre разом зі Снуп Доггом, Емінемом, 50 Cent та Мері Джей Блайдж.

Наступного року гучна подія пройде 9 лютого на стадіоні в Нью-Орлеані перед більш як 70 тисячами глядачів. Трансляцію дивляться мільйони глядачів, а рекламні інтеграції під час гри обходяться в кругленьку суму.

Цього року хедлайнером шоу став співак Ашер. Під час його виступу з’явились також інші зірки, серед яких була, зокрема, Аліша Кіз.

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