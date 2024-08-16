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Макс Барських готується до нового грандіозного концерту в Палаці спорту

16 серпня 2024 17:55
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Макс Барський працює над новим шоу у Палаці Спорту
Український співак Макс Барських. Фото: instagram.com/max_barskih/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий український співак Макс Барських 14 серпня презентував у двох залах столичного кінотеатру фільм-концерт "Зорепад". Після події артист анонсував новий виступ у київському Палаці спорту.

Про це він повідомив ексклюзивно Новини.LIVE.

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Першими оцінили фільм-концерт Макса Барських "Зорепад" його прихильники, військові, друзі, колеги та журналісти.

Після презентації артист поспілкувався із журналістом Новини.LIVE Галиною Остаповець та розповів про те, що нині готується до нового концерту у Палаці спорту. Дату виступу він пообіцяв оголосити найближчим часом.

На великому екрані показали трансформацію артиста, яка відбулась з ним від початку повномасштабного вторгнення. Протягом двох годин музикант відверто розкриває історію докорінних змін кожного українця крізь призму власних перетворень.

Зіркову прем’єру артист зі сцени розпочав словами подяки українським військовим, а також закликав усіх присутніх не забувати про тих, хто ще досі залишається в полоні:

"Мені хотілось би подякувати усім військовим, хто долучився до нас сьогодні. Завдяки їм ми можемо збиратися на такі події. А ще хочу попросити вас не забувати, що ще багато військових знаходяться в полоні. Ми повинні робити все можливе, аби вони швидше повернулися додому", — звернувся Макс зі сцени.

"Я вважаю, що кожен концерт українського артиста, який відбувається в нашій країни — це завдяки нашим хлопцям, дівчатам, їхнім сім’ям, жінкам, матерям та дітям. Тому що війна — це нестерпно. Але саме тому, ми маємо відчувати, що кожен концерт — це як виклик, України жива, українська нація співуча, попри все музика лунає і вона лунає саме українською", — додав продюсер шоу Алан Бадоєв.

Макс Барських готується до нового грандіозного концерту в Палаці спорту - фото 1
Презентація фільму-концерту Макса Барських "Зорепад". Фото: менеджмент артиста
Макс Барських готується до нового грандіозного концерту в Палаці спорту - фото 2
Презентація фільму-концерту Макса Барських "Зорепад". Фото: менеджмент артиста

Прибуток від продажу квитків на кінопрем'єру спрямують на допомогу Збройним Силам України.

"Зорепад" — це перше музичне шоу українського артиста на великому екрані. У ньому глядач стає свідком історії музиканта, який проходить шлях творчих та особистісних змін разом зі своєю країною від початку повномасштабного вторгнення.

У високотехнологічному фільмі-концерті зібрані як знакові для музиканта пісні, перекладені українською, так і нові хіти з однойменної платівки. 

22 серпня на Apple Music стане доступна special edition фільму, а повна версія музичного шоу вийде 23 серпня на офіційному YouTube каналі артиста.

Нагадаємо, що нещодавно Макс Барських порадував шанувальників акустичною версією відомого хіта "Замало". А також артист поділився творчими планами під час фестивалю Laima Rendezvous Jurmala у Латвії.

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