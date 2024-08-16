Макс Барский работает над новым шоу во Дворце Спорта

Украинский певец Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/

Известный украинский певец Макс Барских 14 августа презентовал в двух залах столичного кинотеатра фильм-концерт "Звездопад". После события артист анонсировал новое выступление в киевском Дворце спорта.

Об этом он сообщил эксклюзивно Новини.LIVE.

Читайте также:

Макс Барский о творческих планах

Первыми оценили фильм-концерт Макса Барских "Звездопад" его поклонники, военные, друзья, коллеги и журналисты.

После презентации артист пообщался с журналистом Новини.LIVE Галиной Остаповец и рассказал о том, что готовится к новому концерту во Дворце спорта. Дату выступления он пообещал объявить в ближайшее время.

На большом экране показали произошедшую с ним трансформацию артиста с начала полномасштабного вторжения. В течение двух часов музыкант откровенно раскрывает историю коренных изменений каждого украинца через призму собственных преобразований.

Звездную премьеру артист со сцены начал словами благодарности украинским военным, а также призвал всех присутствующих не забывать о тех, кто до сих пор остается в плену:

"Мне хотелось бы поблагодарить всех военных, кто присоединился к нам сегодня. Благодаря им мы можем собираться на такие события. А еще хочу попросить вас не забывать, что еще многие военные находятся в плену. Мы должны делать все возможное, чтобы они скорее вернулись домой", — обратился Макс со сцены.

"Я считаю, что каждый концерт украинского артиста, который проходит в нашей стране — это благодаря нашим ребятам, девушкам, их семьям, женщинам, матерям и детям. Потому что война — это невыносимо. Но именно поэтому мы должны чувствовать, что каждый концерт — это как вызов, Украина живая, украинская нация певучая, несмотря ни на что музыка звучит и она звучит именно на украинском'', — добавил продюсер шоу Алан Бадоев.

Презентация фильма-концерта Макса Барских "Звездопад". Фото: менеджмент артиста

Презентация фильма-концерта Макса Барских "Звездопад". Фото: менеджмент артиста

Прибыль от продажи билетов на кинопремьеру будет направлена на помощь Вооруженным Силам Украины.

"Звездопад" — это первое музыкальное шоу украинского артиста на большом экране. В нем зритель становится свидетелем истории музыканта, проходящего путь творческих и личностных изменений вместе со своей страной с самого начала полномасштабного вторжения.

В высокотехнологичном фильме-концерте собраны как знаковые для музыканта песни, переведенные на украинский, так и новые хиты из одноименной пластинки.

22 августа на Apple Music станет доступна special edition фильма, а полная версия музыкального шоу выйдет 23 августа на официальном YouTube канале артиста.

Напомним, что недавно Макс Барских обрадовал поклонников акустической версией известного хита "Мало". А также артист поделился творческими планами на фестивале Laima Rendezvous Jurmala в Латвии.