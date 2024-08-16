Макс Барский работает над новым шоу во Дворце Спорта

Макс Барских готовится к новому грандиозному концерту во Дворце спорта
Известный украинский певец Макс Барских 14 августа презентовал в двух залах столичного кинотеатра фильм-концерт "Звездопад". После события артист анонсировал новое выступление в киевском Дворце спорта.
Об этом он сообщил эксклюзивно Новини.LIVE.
Макс Барский о творческих планах
Первыми оценили фильм-концерт Макса Барских "Звездопад" его поклонники, военные, друзья, коллеги и журналисты.
После презентации артист пообщался с журналистом Новини.LIVE Галиной Остаповец и рассказал о том, что готовится к новому концерту во Дворце спорта. Дату выступления он пообещал объявить в ближайшее время.
На большом экране показали произошедшую с ним трансформацию артиста с начала полномасштабного вторжения. В течение двух часов музыкант откровенно раскрывает историю коренных изменений каждого украинца через призму собственных преобразований.
Звездную премьеру артист со сцены начал словами благодарности украинским военным, а также призвал всех присутствующих не забывать о тех, кто до сих пор остается в плену:
"Мне хотелось бы поблагодарить всех военных, кто присоединился к нам сегодня. Благодаря им мы можем собираться на такие события. А еще хочу попросить вас не забывать, что еще многие военные находятся в плену. Мы должны делать все возможное, чтобы они скорее вернулись домой", — обратился Макс со сцены.
"Я считаю, что каждый концерт украинского артиста, который проходит в нашей стране — это благодаря нашим ребятам, девушкам, их семьям, женщинам, матерям и детям. Потому что война — это невыносимо. Но именно поэтому мы должны чувствовать, что каждый концерт — это как вызов, Украина живая, украинская нация певучая, несмотря ни на что музыка звучит и она звучит именно на украинском'', — добавил продюсер шоу Алан Бадоев.
Прибыль от продажи билетов на кинопремьеру будет направлена на помощь Вооруженным Силам Украины.
"Звездопад" — это первое музыкальное шоу украинского артиста на большом экране. В нем зритель становится свидетелем истории музыканта, проходящего путь творческих и личностных изменений вместе со своей страной с самого начала полномасштабного вторжения.
В высокотехнологичном фильме-концерте собраны как знаковые для музыканта песни, переведенные на украинский, так и новые хиты из одноименной пластинки.
22 августа на Apple Music станет доступна special edition фильма, а полная версия музыкального шоу выйдет 23 августа на официальном YouTube канале артиста.
Напомним, что недавно Макс Барских обрадовал поклонников акустической версией известного хита "Мало". А также артист поделился творческими планами на фестивале Laima Rendezvous Jurmala в Латвии.
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