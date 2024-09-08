Кендрик Ламар выступит на Супербоуле-2025

Американский рэпер Кендрик Ламар. Фото: Instagram/nfl

Американский рэпер Кендрик Ламар выступит в перерыве Супербоула-2025. Это финал сезона Национальной футбольной лиги, главного чемпионата по американскому футболу в США. На протяжении многих лет выступления артистов в перерыве являются одними из популярных по просмотрам и престижных среди артистов.

Видеоанонс предстозящего выступления Кендрика Ламара появился в его соцсетях.

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В видео 37-летний рэпер позирует на фоне американского флага. Многократный лауреат премии "Грэмми" запускает овальные мячи с помощью аппарата и приглашает поклонников американского футбола и музыки на стадион.

"Я выступлю на 59-м Супербоуле. Жду всех на месте. Шанс выиграть чемпионат бывает лишь однажды, после финала не будет ни одного второго раунда. Не упустите его, ждите меня в Нью-Орлеане. И оденьтесь поприличнее, даже если смотрите из дома", — заявил Ламар.

Это первое сольное выступление Ламара на самом ожидаемом футбольном матче в США. Ранее он уже появлялся на сцене в перерыве Супербоула в 2022 году, но тогда лишь поддерживал коллегу и наставника Dr. Dre вместе со Снупом Доггом, Эминемом, 50 Cent и Мэри Джей Блайдж.

В следующем году громкое событие пройдет 9 февраля на стадионе в Нью-Орлеане перед более чем 70 тысячами зрителей. Трансляцию смотрят миллионы зрителей, а рекламные интеграции во время игры обходятся в кругленькую сумму.

В этом году хедлайнером шоу стал певец Ашер. Во время его выступления появились другие звезды, среди которых была, в частности, Алиша Киз.

Напомним, ранее мы писали о самых ярких выступлениях в истории Супербоула. Также мы рассказали, что певец Макс Барских готовится к новому грандиозному концерту во "Дворце спорта".