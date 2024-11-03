Таїсія Повалій — жертва невдалої пластики обличчя

Російська співачка Таїсія Повалій. Фото: росЗМІ

Пластичний хірург Дмитро Слоссер прокоментував пластичні операції, як зробила російська співачка українського походження Таїсія Повалій. Фахівець впевнений, що фанати не зможуть її впізнати на вулиці без тонни косметики.

Про це він розповів в інтерв'ю "Фокус".

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Фахівець розповів, що зрадниця колола в обличчя небезпечні для здоров'я філери. Він пояснив, що коли вони розсмокчуться — шкіра обвисне.

"Інтерфал — досить серйозний препарат, оскільки він не розсмоктується з часом. Його створили в Україні, але це не та розробка, якою ми маємо пишатися. Він може призводити до асиметрії обличчя, а іноді й до серйозного запалення. Публічні люди часто вводили його в обличчя, або навіть груди не усвідомлюючи можливих наслідків", — сказав Дмитро Слоссер.

Лікар також повідомив, що Повалій робила підтяжку шиї та змінювала контур нижньої щелепи та ніс. Хірурга заявив, що зрадниці зробили неякісну підтяжку брів та обличчя.

"Через підняті брови її обличчя має нетиповий вигляд, що спричинило навіть "ефект незнайомки" серед публіки. Люди насправді могли не впізнати її", — зазначив він.

Підтяжки Таїсії Повалій. Фото: скриншот

Нагадаємо, Таїсія Повалій вкрала сукню в відомого українського дизайнера Андре Тана. Також співачка дякувала окупантам за порятунок від України.