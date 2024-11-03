Российская певица Таисия Повалий. Фото: росСМИ

Пластический хирург Дмитрий Слоссер прокомментировал пластические операции, которые сделала российская певица украинского происхождения Таисия Повалий. Специалист уверен, что фанаты не смогут ее узнать на улице без тонны косметики.

Об этом он рассказал в интервью "Фокусу".

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Специалист рассказал, что предательница колола в лицо опасные для здоровья филеры. Он объяснил, что когда они рассосутся, кожа обвиснет.

"Интерфал — достаточно серьезный препарат, поскольку он не рассасывается со временем. Его создали в Украине, но это не та разработка, которой мы должны гордиться. Он может приводить к асимметрии лица, а иногда и к серьезному воспалению. Публичные люди часто вводили его в лицо, или даже грудь не осознавая возможных последствий", — сказал Дмитрий Слоссер.

Врач также сообщил, что Повалий делала подтяжку шеи и меняла контур нижней челюсти и носа. Хирург заявил, что предательнице сделали некачественную подтяжку бровей и лица.

"Из-за поднятых брови ее лицо выглядит нетипичным, что повлекло даже "эффект незнакомки" среди публики. Люди на самом деле могли не узнать ее", — отметил он.

Подтяжки Таисии Повалий. Фото: скриншот

Напомним, Таисия Повалий украла платье у известного украинского дизайнера Андре Тана. Также певица благодарила оккупантов за спасение от Украины.