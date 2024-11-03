Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Пластический хирург прокомментировал неудачную пластику Повалий arrow

Пластический хирург прокомментировал неудачную пластику Повалий

3 ноября 2024 13:10
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор
Таисия Повалий – жертва неудачной пластики лица
Российская певица Таисия Повалий. Фото: росСМИ
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор

Пластический хирург Дмитрий Слоссер прокомментировал пластические операции, которые сделала российская певица украинского происхождения Таисия Повалий. Специалист уверен, что фанаты не смогут ее узнать на улице без тонны косметики.

Об этом он рассказал в интервью "Фокусу".

Читайте также:

Пластический хирург о Таисии Повалий

Специалист рассказал, что предательница колола в лицо опасные для здоровья филеры. Он объяснил, что когда они рассосутся, кожа обвиснет.

"Интерфал — достаточно серьезный препарат, поскольку он не рассасывается со временем. Его создали в Украине, но это не та разработка, которой мы должны гордиться. Он может приводить к асимметрии лица, а иногда и к серьезному воспалению. Публичные люди часто вводили его в лицо, или даже грудь не осознавая возможных последствий", — сказал Дмитрий Слоссер.

Врач также сообщил, что Повалий делала подтяжку шеи и меняла контур нижней челюсти и носа. Хирург заявил, что предательнице сделали некачественную подтяжку бровей и лица.

"Из-за поднятых брови ее лицо выглядит нетипичным, что повлекло даже "эффект незнакомки" среди публики. Люди на самом деле могли не узнать ее", — отметил он.

Неудачная пластика Повалий
Подтяжки Таисии Повалий. Фото: скриншот

Напомним, Таисия Повалий украла платье у известного украинского дизайнера Андре Тана. Также певица благодарила оккупантов за спасение от Украины.

Таисия Повалий российские звезды измена пластическая хирургия косметология

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:01 Диденко назвала регионы, куда завтра придет снег

Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

Срочная новость

15:01 В Херсоне прозвучала серия взрывов

14:58 В Одессе назвали переулок в честь Теофила Фраермана

14:56 Пустыню в Саудовской Аравии неожиданно засыпало снегом — видео

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

14:30 За вырубку деревьев и хранение дров грозят немалые штрафы

14:25 Золотая и багровая — осенняя Одесса в фотографиях Новини.LIVE

14:19 В Google опубликовали снимки позиций ВСУ — реакция СНБО

14:08 Кто из военных сможет уволиться со службы в ноябре — список

13:59 В Харькове полиция платила вебкам-студии для улик — приговор суда

15:01 Диденко назвала регионы, куда завтра придет снег

Срочная новость

15:01 В Херсоне прозвучала серия взрывов

14:58 В Одессе назвали переулок в честь Теофила Фраермана

14:56 Пустыню в Саудовской Аравии неожиданно засыпало снегом — видео

14:30 За вырубку деревьев и хранение дров грозят немалые штрафы

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

14:25 Золотая и багровая — осенняя Одесса в фотографиях Новини.LIVE

14:19 В Google опубликовали снимки позиций ВСУ — реакция СНБО

14:08 Кто из военных сможет уволиться со службы в ноябре — список

13:59 В Харькове полиция платила вебкам-студии для улик — приговор суда

13:54 Экс-начальник Одесского ТЦК Борисов стал "инвалидом" в СИЗО

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали