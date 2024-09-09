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Олійник зізнався, що він думає про свого ексколегу з "ДіО.фільми" Дантеса

9 вересня 2024 12:30
Галина Войтенко - Редактор
Вадим Олійник раптово підтримав творчість Володимира Дантеса — що він про неї думає
Український співак Вадим Олійник на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Український виконавець і колишній соліст гурту "Діо.фільми" Вадим Олійник дав відверте інтерв’ю. У ньому популярний артист зізнався, що він думає зараз про творчість свого ексколеги з колективу з часів "Фабрики зірок" Володимира Дантеса.

Своє інтерв’ю Вадим Олійник дав каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Вадим Олійник про Володимира Дантеса

Відомий український співак і колишній учасник дуету "ДіО.фільми" Вадим Олійник висловив свою думку про артиста Володимира Дантеса. Зокрема, Вадим зізнався, що він думає про сьогоднішню творчість свого колеги з гурту.

Интервью с Вадимом Олейником
Інтерв'ю з Вадимом Олійником. Фото: скриншот з YouTube

Виявляється, він дуже підтримує свого друга, вважаючи, що з останніми піснями він ніби "злетів". Прокоментував Вадим і пісню Дантеса "Я залишусь молодим", яка, на жаль, не стала такою ж популярною, як інші його треки.  

"Він дуже-дуже крутий, мені подобається його творчість зараз, тому що саме з останніми треками, мені здається, що він злетів. "Я залишусь молодим", можливо, не став хітом для суспільства, але з точки музичності мені дуже подобається. Мені здається, що він себе знайшов, дуже круто, мені подобається", — заявив Вадим Олійник.

Вадим Олійник і Володимир Дантес у гурті "ДіО.фільми"

Володимир Дантес познайомився з Вадимом Олійником на проєкті "Фабрика зірок", в якому вони стали переможцями, у 2008 році. Тоді вони створили свій дует "ДіО.фільми", який до 2010 року називався "Дантес&Олійник".

Вадим Олейник и Владимир Дантес в дуэте "ДиО.фильмы"
Вадим Олійник і Володимир Дантес в дуеті "ДіО.фільми". Фото: скриншот з YouTube

Тоді молоді артисти одразу ж завоювали серця шанувальниць, випустивши декілька пісень, які стали справжніми хітами. Проте у 2015 році Вадим і Володимир вирішили йти окремими шляхами, тому оголосили про розпад їхнього дуету. 

Нагадаємо, ми писали про те, що співак Вадим Олійник зізнався, чи повернеться на сцену дует "ДіО.фільми". 

Раніше ми розповідали про те, що український співак Вадим Олійник розвіяв чутки про сварки з Володимиром Дантесом. 

Також ми повідомляли про те, що відомий артист Вадим Олійник згадав про залицяння з боку російського співака Філіпа Кіркорова.

Володимир Дантес шоу-бізнес Вадим Олійник ДіО.фільми

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