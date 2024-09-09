Вадим Олійник раптово підтримав творчість Володимира Дантеса — що він про неї думає

Український співак Вадим Олійник на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український виконавець і колишній соліст гурту "Діо.фільми" Вадим Олійник дав відверте інтерв’ю. У ньому популярний артист зізнався, що він думає зараз про творчість свого ексколеги з колективу з часів "Фабрики зірок" Володимира Дантеса.

Своє інтерв’ю Вадим Олійник дав каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Відомий український співак і колишній учасник дуету "ДіО.фільми" Вадим Олійник висловив свою думку про артиста Володимира Дантеса. Зокрема, Вадим зізнався, що він думає про сьогоднішню творчість свого колеги з гурту.

Інтерв'ю з Вадимом Олійником. Фото: скриншот з YouTube

Виявляється, він дуже підтримує свого друга, вважаючи, що з останніми піснями він ніби "злетів". Прокоментував Вадим і пісню Дантеса "Я залишусь молодим", яка, на жаль, не стала такою ж популярною, як інші його треки.

"Він дуже-дуже крутий, мені подобається його творчість зараз, тому що саме з останніми треками, мені здається, що він злетів. "Я залишусь молодим", можливо, не став хітом для суспільства, але з точки музичності мені дуже подобається. Мені здається, що він себе знайшов, дуже круто, мені подобається", — заявив Вадим Олійник.

Вадим Олійник і Володимир Дантес у гурті "ДіО.фільми"

Володимир Дантес познайомився з Вадимом Олійником на проєкті "Фабрика зірок", в якому вони стали переможцями, у 2008 році. Тоді вони створили свій дует "ДіО.фільми", який до 2010 року називався "Дантес&Олійник".

Вадим Олійник і Володимир Дантес в дуеті "ДіО.фільми". Фото: скриншот з YouTube

Тоді молоді артисти одразу ж завоювали серця шанувальниць, випустивши декілька пісень, які стали справжніми хітами. Проте у 2015 році Вадим і Володимир вирішили йти окремими шляхами, тому оголосили про розпад їхнього дуету.

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