Вадим Олейник внезапно поддержал творчество Владимира Дантеса — что он о нем думает

Украинский певец Вадим Олейник на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский исполнитель и бывший солист группы "Дио.фильмы" Вадим Олейник дал откровенное интервью. В нем популярный артист признался, что он думает сейчас о творчестве своего экс-коллеги по коллективу со времен "Фабрики звезд" Владимира Дантеса.

Свое интервью Вадим Олейник дал каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Известный украинский певец и бывший участник дуэта "ДиО.фильмы" Вадим Олейник высказал свое мнение об артисте Владимире Дантесе. В частности, Вадим признался, что он думает о сегодняшнем творчестве своего коллеги по группе.

Интервью с Вадимом Олейником. Фото: скриншот с YouTube

Оказывается, он очень поддерживает своего друга, считая, что с последними песнями он будто "взлетел". Прокомментировал Вадим и песню Дантеса "Я залишусь молодим", которая, к сожалению, не стала такой же популярной, как другие его треки.

"Он очень-очень крутой, мне нравится его творчество сейчас, потому что именно с последними треками, мне кажется, что он взлетел. "Я залишусь молодим", возможно, не стал хитом для общества, но с точки музыкальности мне очень нравится. Мне кажется, что он себя нашел, очень круто, мне нравится", — заявил Вадим Олейник.

Вадим Олейник и Владимир Дантес в группе "ДиО.фильмы"

Владимир Дантес познакомился с Вадимом Олейником на проекте "Фабрика звезд", в котором они стали победителями, в 2008 году. Тогда они создали свой дуэт "ДиО.фильмы", который до 2010 года назывался "Дантес&Олейник".

Вадим Олейник и Владимир Дантес в дуэте "ДиО.фильмы". Фото: скриншот с YouTube

Тогда молодые артисты сразу же завоевали сердца поклонниц, выпустив несколько песен, которые стали настоящими хитами. Однако в 2015 году Вадим и Владимир решили идти отдельными путями, поэтому объявили о распаде их дуэта.

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