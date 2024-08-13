Олександр Понамарьов відреагував на чутки про спільну дитину з Марією Яремчук — відео

Олександр Пономарьов зізнався, що думає його дружина про "роман" з Марією Яремчук
Український співак Олександр Пономарьов розповів, як його дружина відреагувала на чутки про його роман зі співачкою Марією Яремчук. Він з гумором ставиться до ситуації.
Про це він розповів у проєкті "Ранок у великому місті".
Олександр Пономарьов вже 5 років не бачив Марію Яремчук
Український співак Олександр Пономарьов розповів, що думає про світські чутки. Йому кілька місяців приписували роман з Марією Яремчук і батьківство первістка виконавиці.
Він з гумором ставиться до цього, адже не бачив Марію понад п'ять років. Не ображена і його дружина.
"Я Марічку бачив років зо п'ять назад. Можливо, коли побачу, запитаю. Щодо цього сміються всі", — сказав артист.
Нагадаємо, Марія Яремчук звинуватила лікарів у розкритті приватної інформації про її дитину. Також дружина Володимира Остапчука розсекретила ім'я її майбутньої дитини.
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