Олександр Понамарьов відреагував на чутки про спільну дитину з Марією Яремчук — відео

Український співак Олександр Пономарьов. Фото: "Ранок у великому місті"

Український співак Олександр Пономарьов розповів, як його дружина відреагувала на чутки про його роман зі співачкою Марією Яремчук. Він з гумором ставиться до ситуації.

Про це він розповів у проєкті "Ранок у великому місті".

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Олександр Пономарьов вже 5 років не бачив Марію Яремчук

Український співак Олександр Пономарьов розповів, що думає про світські чутки. Йому кілька місяців приписували роман з Марією Яремчук і батьківство первістка виконавиці.

Він з гумором ставиться до цього, адже не бачив Марію понад п'ять років. Не ображена і його дружина.

"Я Марічку бачив років зо п'ять назад. Можливо, коли побачу, запитаю. Щодо цього сміються всі", — сказав артист.

Олександр Пономарьов 5 років не бачив Марію Яремчук. Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Нагадаємо, Марія Яремчук звинуватила лікарів у розкритті приватної інформації про її дитину. Також дружина Володимира Остапчука розсекретила ім'я її майбутньої дитини.