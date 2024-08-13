Александр Пономарев отреагировал на слухи о совместном ребенке с Марией Яремчук.

Украинский певец Александр Пономарев. Фото: "Утро в большом городе"

Украинский певец Александр Пономарев рассказал, как его жена отреагировала на слухи о его романе с певицей Марией Яремчук. Он с юмором относится к ситуации.

Об этом он рассказал в проекте "Утро в большом городе".

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Александр Пономарев уже 5 лет не видел Марию Яремчук

Украинский певец Александр Пономарев рассказал, что думает о светских слухах. Ему несколько месяцев приписывали роман с Марией Яремчук и отцовство первенца исполнительницы.

Он с юмором относится к этому, ведь не видел Марию больше пяти лет. Не обижена и его жена.

"Я Маричку видел лет пять назад. Возможно, когда увижу, спрошу. В этом отношении смеются все" , — сказал артист.

Александр Пономарев 5 лет не видел Марию Яремчук. Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Напомним, Мария Яремчук обвинила врачей в раскрытии частной информации о ее ребенке. Также супруга Владимира Остапчука рассекретила имя будущего ребенка.