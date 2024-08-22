Біллі Айліш стала новим лідером Spotify

Обійшла The Weeknd і Тейлор Свіфт —стало відомо, яка популярна співачка очолила чарт Spotify
Стало відомо, хто є найпопулярнішим на стрімінговій платформі Spotify. За місяць лідерці вдалося зібрати більше 100 млн прослуховувань.
Про це повідомляє Page Six.
Фаворит слухачів Spotify
Станом на червень 2024 року, співачка Біллі Айліш стала артисткою №1 за кількістю прослуховувань на Spotify. За місяць її треки набрали більше 100 105 704 прослуховувань. Айліш стала третім і наймолодшим артистом, який досягнув позначки у 100 мільйонів. Зірці вдалося обійти Тейлор Свіфт і The Weeknd.
"Номер 1 у світі на Spotify. Я навіть не можу в це повірити. Я так сильно вас усіх люблю, це найбожевільніша річ у світі", — подякувала шанувальникам зірка.
Так нині виглядає п'ятірка лідерів серед виконавців за версією Spotify:
- Біллі Айліш;
- Jimin;
- Леді Гага та Бруно Марс;
- Сабріна Карпентер;
- KAROL G.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка втрапила у скандал через пісню російського гурту. А також зірка вразила апетитними формами.
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