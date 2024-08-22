Біллі Айліш стала новим лідером Spotify

Дівчина слухає музику. Фото: ілюстративне зображення Freepik

Стало відомо, хто є найпопулярнішим на стрімінговій платформі Spotify. За місяць лідерці вдалося зібрати більше 100 млн прослуховувань.

Про це повідомляє Page Six.

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Фаворит слухачів Spotify

Станом на червень 2024 року, співачка Біллі Айліш стала артисткою №1 за кількістю прослуховувань на Spotify. За місяць її треки набрали більше 100 105 704 прослуховувань. Айліш стала третім і наймолодшим артистом, який досягнув позначки у 100 мільйонів. Зірці вдалося обійти Тейлор Свіфт і The Weeknd.

"Номер 1 у світі на Spotify. Я навіть не можу в це повірити. Я так сильно вас усіх люблю, це найбожевільніша річ у світі", — подякувала шанувальникам зірка.

Так нині виглядає п'ятірка лідерів серед виконавців за версією Spotify:

Біллі Айліш; Jimin; Леді Гага та Бруно Марс; Сабріна Карпентер; KAROL G.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка втрапила у скандал через пісню російського гурту. А також зірка вразила апетитними формами.