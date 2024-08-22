Билли Айлиш стала новым лидером Spotify

Девушка слушает музыку. Фото: иллюстративное изображение Freepik

Стало известно, кто самый популярный на стриминговой платформе Spotify. За месяц лидеру удалось собрать более 100 млн прослушиваний.

Об этом сообщает Page Six.

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Фаворит слушателей Spotify

По состоянию на июнь 2024 года, певица Билли Айлиш стала артисткой №1 по количеству прослушиваний на Spotify. За месяц ее треки набрали более 100 105 704 прослушиваний. Айлиш стала третьим и самым молодым артистом, который достиг отметки в 100 миллионов. Звезде удалось обойти Тейлор Свифт и The Weeknd.

"Номер 1 в мире на Spotify. Я даже не могу в это поверить. Я так сильно вас всех люблю, это самая безумная вещь в мире", — поблагодарила звезда.

Так сейчас выглядит пятерка лидеров среди исполнителей по версии Spotify:

Билли Айлиш; Jimin; Леди Гага и Бруно Марс; Сабрина Карпентер; KAROL G.

Напомним, ранее мы писали, что певица попала в скандал из-за песни российской группы. А также звезда поразила аппетитными формами.