Билли Айлиш стала новым лидером Spotify

Обошла The Weeknd и Тейлор Свифт — стало известно, какая популярная певица возглавила чарт Spotify
Стало известно, кто самый популярный на стриминговой платформе Spotify. За месяц лидеру удалось собрать более 100 млн прослушиваний.
Об этом сообщает Page Six.
Фаворит слушателей Spotify
По состоянию на июнь 2024 года, певица Билли Айлиш стала артисткой №1 по количеству прослушиваний на Spotify. За месяц ее треки набрали более 100 105 704 прослушиваний. Айлиш стала третьим и самым молодым артистом, который достиг отметки в 100 миллионов. Звезде удалось обойти Тейлор Свифт и The Weeknd.
"Номер 1 в мире на Spotify. Я даже не могу в это поверить. Я так сильно вас всех люблю, это самая безумная вещь в мире", — поблагодарила звезда.
Так сейчас выглядит пятерка лидеров среди исполнителей по версии Spotify:
- Билли Айлиш;
- Jimin;
- Леди Гага и Бруно Марс;
- Сабрина Карпентер;
- KAROL G.
Напомним, ранее мы писали, что певица попала в скандал из-за песни российской группы. А также звезда поразила аппетитными формами.
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