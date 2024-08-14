Як Ivan Navi справляється з роллю батька — емоції артиста

Український артист Ivan Navi на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молодий український виконавець Ivan Navi, який нещодавно вперше став батьком, дав відверте інтерв’ю. У ньому популярний артист зізнався, чи подобається йому бути батьком, і розповів, чи важко йому виховувати дитину.

Про це Ivan Navi розповів на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Ivan Navi про батьківство

Відомий виконавець і автор хіта "Тимчасовий релакс" назвав переваги і недоліки батьківства. Артист поскаржився на те, що перестав висипатися, однак, задоволення від батьківства перекриває цей недолік. За словами Ivan Navi, дитина його навіть підживлює, тому його недосип — це дуже маленький мінус.

Інтерв'ю зі співаком Ivan Navi. Фото: скриншот з YouTube

"Коли ти по два-три рази за ніч встаєш, трошки важко висипатися, але нічого. Задоволення від малого я отримую настільки колосально, що він мене, навпаки, підживлює. А те, що я можу недосипати, — це невеликий мінус. Коли ти зранку прокидаєшся, малий до тебе посміхається, — це найкраще, що може бути", — зізнається молодий артист і батько Ivan Navi.

Батьківство Ivan Navi

Український співак минулого року вперше став батьком, а оскільки раніше він навіть не висвітлював своє особисте життя, ця новина дуже шокувала його прихильників. Хлопчика артисту "подарувала" його дружина Романія, яка працює лікаркою та з якою він разом вже багато років.

Ivan Navi з дружиною на хрещенні своєї дитини. Фото: Instagram Ivan Navi

Перші місяці Ivan Navi зі своєю дружиною приховували обличчя дитини, але згодом вирішили його показати. Артист влаштував дуже теплу і зворушливу фотосесію, на якій вперше розкрив обличчя свого сина. На милих сімейних фотографіях можна побачити його, маленького синочка і дружину.

Ivan Navi зі своєю дружиною і сином. Фото: Instagram Ivan Navi

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