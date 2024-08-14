Как Ivan Navi справляется с ролью отца — эмоции артиста

Молодой украинский певец поделился впечатлениями от первого отцовства
Молодой украинский исполнитель Ivan Navi, который недавно впервые стал отцом, дал откровенное интервью. В нем популярный артист признался, нравится ли ему быть папой, и рассказал, трудно ли ему воспитывать ребенка.
Об этом Ivan Navi рассказал на канале "Люкс ФМ" в YouTube.
Ivan Navi об отцовстве
Известный исполнитель и автор хита "Тимчасовий релакс" назвал преимущества и недостатки отцовства. Артист пожаловался, что перестал высыпаться, однако удовольствие от отцовства перекрывает этот недостаток. По словам Ivan Navi, ребенок его даже подпитывает, поэтому его недосып — это очень маленький минус.
"Когда ты по два-три раза за ночь встаешь, немножко тяжело высыпаться, но ничего. Удовольствие от малыша я получаю настолько колоссальное, что он меня, наоборот, подпитывает. А то, что я могу недосыпать, — это небольшой минус. Когда ты утром просыпаешься, малыш тебе улыбается, — это лучшее, что может быть", — признается молодой артист и отец Ivan Navi.
Отцовство Ivan Navi
Украинский певец в прошлом году впервые стал отцом, а поскольку раньше он даже не освещал свою личную жизнь, эта новость очень шокировала его поклонников. Мальчика артисту "подарила" его жена Романия, которая работает врачом и с которой он вместе уже много лет.
Первые месяцы Ivan Navi со своей женой скрывали лицо ребенка, но впоследствии решили показать его. Артист устроил очень теплую и трогательную фотосессию, на которой впервые раскрыл лицо своего сына. На милых семейных фотографиях можно увидеть его маленького сыночка и жену.
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