Мерайя Керрі з дітьми підкорила Китайську стіну

Співачка Мерайя Керрі. Фото: instagram.com/mariahcarey/

Мерайя Керрі піднялася на Велику Китайську стіну на підборах. 55-річна поп-діва також одягла довгу чорну сукню та додала зачіску, макіяж і аксесуари.

Фото опублікувала у соціальній мережі.

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Співачка вирушила у подорож зі своїми дітьми-близнюками Монро та 13-річним Марокканом. Мерайя, яка готується до осіннього туру, поділилася фотографіями цього дня і підписала їх: "На Великій Китайській стіні! Хтось мав попередити мене про підбори (не те, що я б послухала)".

Співачка Мерайя Керрі. Фото: instagram.com/mariahcarey/

Співачка Мерайя Керрі з дітьми. Фото: instagram.com/mariahcarey/

Двох дітей Мерайя виховує із колишнім чоловіком Ніком Кенноном. Кадри користувачів соціальних мереж показали, як двоє людей допомагали Мерайї піднятися на культову споруду у її туфлях.

"Тільки Мерайя Кері могла б пройти Великою Китайською стіною на підборах (і справді змогла це зробити)", — написав користувач соцмережі.

"Перша жінка, яка пройшлася Великою стіною на підборах".

"Ще один день, ще один рекорд для королеви!" — коментують шанувальники.

Інший фанат назвав цей крок "знаковим", а хтось інший додав: "MК…Ти робиш усе ЕПІЧНИМ".

Сімейна відпустка відбулася лише через кілька тижнів після того, як її мати Патриція та сестра Елісон померли.

"Моє серце розбите, що минулими вихідними я втратила маму. На жаль, через трагічний поворот подій моя сестра померла того ж дня", — сказала вона в заяві для People.

Нагадаємо, Мерайя Керрі вразила стильним образом. А раніше ми писали, що Мерайя Керрі знялась у рекламі білизни.