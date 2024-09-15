Мэрайя Керри с детьми покорила Китайскую стену
Мэрайя Кэрри поднялась на Великую Китайскую стену на каблуках. 55-летняя поп-дива также надела длинное черное платье и добавила прическу, макияж и аксессуары.
Фото опубликовала в социальной сети.
Семейная прогулка Мерайи Кэрри
Певица отправилась в путешествие со своими детьми-близнецами Монро и 13-летним Марокканом. Мерайя, которая готовится к осеннему туру, поделилась фотографиями этого дня и подписала их: "На Великой Китайской стене! Кто-то должен был предупредить меня о каблуках (не то, что я бы послушала)".
Двоих детей Мэрайя воспитывает с бывшим супругом Ником Кэнноном. Кадры пользователей социальных сетей показали, как два мужчины помогали Мерайе подняться на культовое сооружение в ее туфлях.
"Только Мерайя Кэри могла бы пройти по Великой Китайской стене на каблуках (и действительно смогла это сделать)", — написал пользователь соцсети.
"Первая женщина, которая прошлась по Большой стене на каблуках".
"Еще один день, еще один рекорд для королевы!", — комментируют поклонники.
Другой фанат назвал этот шаг "знаковым", а кто-то другой добавил: "MК…Ты делаешь все ЭПИЧНЫМ".
Семейный отпуск состоялся только через несколько недель после того, как его мать Патриция и сестра Элисон умерли.
"Мое сердце разбито, что в минувшие выходные я потерял маму. К сожалению, в результате трагического поворота событий моя сестра умерла в тот же день", — сказала она в заявлении для People.
Напомним, Мэрайя Керри поразила стильным образом. А раньше мы писали, что Мэрайя Керри снялась в рекламе белья.
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