Мэрайя Керри с детьми покорила Китайскую стену

Певица Мэрайя Керри. Фото: instagram.com/mariahcarey/

Мэрайя Кэрри поднялась на Великую Китайскую стену на каблуках. 55-летняя поп-дива также надела длинное черное платье и добавила прическу, макияж и аксессуары.

Фото опубликовала в социальной сети.

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Певица отправилась в путешествие со своими детьми-близнецами Монро и 13-летним Марокканом. Мерайя, которая готовится к осеннему туру, поделилась фотографиями этого дня и подписала их: "На Великой Китайской стене! Кто-то должен был предупредить меня о каблуках (не то, что я бы послушала)".

Певица Мэрайя Керри. Фото: instagram.com/mariahcarey/

Певица Мэрайя Кэрри с детьми. Фото: instagram.com/mariahcarey/

Двоих детей Мэрайя воспитывает с бывшим супругом Ником Кэнноном. Кадры пользователей социальных сетей показали, как два мужчины помогали Мерайе подняться на культовое сооружение в ее туфлях.

"Только Мерайя Кэри могла бы пройти по Великой Китайской стене на каблуках (и действительно смогла это сделать)", — написал пользователь соцсети.

"Первая женщина, которая прошлась по Большой стене на каблуках".

"Еще один день, еще один рекорд для королевы!", — комментируют поклонники.

Другой фанат назвал этот шаг "знаковым", а кто-то другой добавил: "MК…Ты делаешь все ЭПИЧНЫМ".

Семейный отпуск состоялся только через несколько недель после того, как его мать Патриция и сестра Элисон умерли.

"Мое сердце разбито, что в минувшие выходные я потерял маму. К сожалению, в результате трагического поворота событий моя сестра умерла в тот же день", — сказала она в заявлении для People.

Напомним, Мэрайя Керри поразила стильным образом. А раньше мы писали, что Мэрайя Керри снялась в рекламе белья.