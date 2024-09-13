MELOVIN нецензурно облаяв п'яну фанатку на концерті в Дніпрі — відео

Співак MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

Співак MELOVIN виступав на концерті в Дніпрі. Коли нетверезі прихильники почали ображати артиста, він відповів нецензурною лайкою.

Відео показали в TikTok.

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Співак виступав 12 вересня на концерті в Дніпрі. Одна з глядачок почала вигукувати різні образливі фрази. Вона сказала, що MELOVIN "а ще ти нюхаєш — 100%". На це він ввічливо попросив не вигукувати нічого, бо це заважає йому співати.

@mr.melovin Про все, чи ні про що?... Майте повагу до інших, тоді і вас поважатимуть! Якщо є, що розповісти – ідіть до спеціалістів, вони вислухають, допоможуть і зроблять вас щасливішими, якщо ви самі того захочете. А головне – без шкоди іншим. Всіх обійняв! Міцно! До зустрічі на концертах і памʼятайте! Не вмієш пити - не пий. А як пʼєш, то добре закусюй ♬ оригінальний звук - MÉLOVIN

Втім, дівчина не зупинилась і почала кричати, що "раніше ім'я було нормальне". На це артист агресивно відповів: "Іди нах*й!". Його фанати схвально відреагували та підтримала в цей момент вигуками.

"Про все чи ні про що? Майте повагу до інших, тоді та вас поважатимуть! Якщо ж, що розповісти — ідіть до спеціалістів, вони вислухають, допоможуть і зроблять вас щасливішими, якщо ви самі того захочете. А головне — без шкоди іншим. Всіх обійняв! Міцно! До зустрічі на концертах і пам'ятайте! Не вмієш пити — не пий. А як п'єш, то добре закусюй", — прокоментував співак ситуацію.

Нагадаємо, співак MELOVIN розсекретив подробиці свого особистого життя. Також зірка розповідав про свій найбільший гонорар.