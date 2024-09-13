MELOVIN нецензурно обругал пьяную фанатку на концерте в Днепре.

MELOVIN поссорился с фанаткой на концерте из-за наркотиков — видео
Певец MELOVIN выступал на концерте в Днепре. Когда нетрезвые поклонники начали оскорблять артиста, он ответил нецензурной бранью.
Видео показали в TikTok.
MELOVIN послал на три буквы фанатку в Днепре
Певец выступал 12 сентября на концерте в Днепре. Одна из зрительниц начала выкрикивать разные обидные фразы. Она сказала, что MELOVIN "а еще ты нюхаешь – 100%". На это он вежливо попросил не выкрикивать ничего, потому что это мешает ему петь.
@mr.melovin
Обо всем или нет о чем?... Имейте уважение к другим, тогда и вас будут уважать! Если есть, что рассказать – идите к специалистам, они выслушают, помогут и сделают вас более счастливыми, если вы сами этого захотите. А главное – без ущерба другим. Всех обнял! Крепко! До встречи на концертах и помните! Не умеешь пить – не пей. А когда пьешь, то хорошо закусывай♬ оригинальный звук - MÉLOVIN
Впрочем, девушка не остановилась и принялась кричать, что "раньше имя было нормальное". На это артист агрессивно ответил: "Иди нах*й!" Его фанаты одобрительно отреагировали и поддержали в этот момент возгласами.
"Обо всем или нет о чем? Имейте уважение к другим, тогда вас будут уважать! Если же, что рассказать — идите к специалистам, они выслушают, помогут и сделают вас счастливее, если вы сами того захотите. А главное — без вреда другим. Всех обнял! Крепко! До встречи на концертах и помните! Не умеешь пить — не пей. А, если пьёшь, то хорошо закусывай", — прокомментировал ситуацию артист.
@mr.melovin
Днепр вы невероятны ❤️ #melovin #убиваетшмене #Днепр♬ Убиваешь меня - MÉLOVIN
Напомним, певец MELOVIN рассекретил подробности своей личной жизни. Также звезда рассказывал о своем самом большом гонораре.
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