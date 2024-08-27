Леді Гага показала власну гардеробну — відео

Американська співачка Леді Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/

Американська співачка Леді Гага показалася шанувальникам у розкішній гардеробній свого маєтку в Малібу. Зірка придбала його у 2014 році.

Відео вона опублікувала на своєму TikTok-акаунті.

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На кадрах відео зірка танцює під свою нову пісню із Бруно Марсом "Die With A Smile" у своїй гардеробній. Струнку фігуру співачки підкреслює біла сукня із квітковим принтом.

"Коли я мрію про те, щоб скинути всю мою нову музику за один раз", — підписала ролик вона.

Користувачі TikTok мали змогу оцінити гардеробну Леді Гаги. Можна помітити, що у кімнаті багато стелажів та велика дзеркальна шафа-купе.

По центру гардеробної стоїть великий рожевий острівний комод із сумочками, прикрасами та іншими аксесуарами. Додає затишку кімнаті камін з білого мармуру з камінною полицею, на якій зберігається її нагорода "Оскар" і плюшеве біле крісло.

Гага придбала розкішний маєток на березі моря у 2014 році.

Нагадаємо, раніше Леді Гага відреагувала на чутки про вагітність. А також зірка виступила в сукні від українського бренду Santa.