Леди Гага показала собственную гардеробную.

Американская певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/

Американская певица Леди Гага показалась поклонникам в роскошной гардеробной своего особняка в Малибу. Звезда приобрела его в 2014 году.

Видео она опубликовала на своем TikTok-аккаунте.

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На кадрах видео звезда танцует под свою новую песню с Бруно Марсом "Die With A Smile" в своей гардеробной. Стройную фигуру певицы подчеркивает белое платье с цветочным принтом.

"Когда я мечтаю о том, чтобы сбросить всю мою новую музыку за один раз", — подписала ролик она.

У пользователей TikTok была возможность оценить гардеробную Леди Гаги. Можно увидеть, что в комнате много стеллажей и большой зеркальный шкаф-купе.

В центре гардеробной стоит большой розовый островной комод с сумочками, украшениями и другими аксессуарами. Добавляет уют комнате камин из белого мрамора с каминной полкой, на которой хранится ее награда "Оскар" и плюшевое белое кресло.

Гага приобрела роскошное поместье на берегу моря в 2014 году.

Напомним, ранее Леди Гага отреагировала на слухи о беременности. Также звезда выступила в платье от украинского бренда Santa.