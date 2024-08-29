Кравець напередодні 1 вересня потролила власних дітей-школярів

Українська ведуча та акторка Олена Кравець з сином Іваном. Фото: скриншот YouTube

Українська ведуча та акторка Олена Кравець напередодні Дня знань показала своїх близнят-школярів Івана та Катерину. Зірка посміялася над своїми дітьми, які не хочуть повертатися за парти.

Кумедне фото акторка опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Акторка поділилася фото, на якому її син Іван позує перед камерою зі шкільним рюкзаком. Поруч із ним донька зірки з'явилася у кадрі із кумедними пухнастими рукавицями. Кравець напередодні 1 вересня пригадала жарт, пов'язаний зі школярами.

"- Так, давайте визначимось, в чому ви підете до школи в понеділок?; - У сльозах, мам, у сльозах", — пожартувала вона.

Діти Олени Кравець. Фото: instagram.com/lennykravets/

Нагадаємо, раніше ми писали, що старша донька Олени Кравець з’явилась у кліпі відомого українського співака. А також акторка презентувала новий подкаст.