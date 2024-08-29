Кравец накануне 1 сентября потролила собственных детей-школьников

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец с сыном Иваном. Фото: скриншот YouTube

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец накануне Дня знаний показала своих близнецов-школьников Ивана и Екатерину. Звезда посмеялась над своими детьми, которые не хотят возвращаться за парты.

Забавное фото актриса опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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Актриса поделилась фото, на которой ее сын Иван позирует перед камерой со школьным рюкзаком. Рядом с ним дочь звезды появилась в кадре с забавными пушистыми перчатками. Кравец накануне 1 сентября вспомнила шутку, связанную со школьниками.

"- Да, давайте определимся, в чем вы пойдете в школу в понедельник?; - В слезах, мам, в слезах", — пошутила она.

Дети Елены Кравец. Фото: instagram.com/lennykravets/

Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь Елены Кравец появилась в клипе известного украинского певца . А также актриса представила новый подкаст.