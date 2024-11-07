Кортні Кардаш'ян відсвяткувала день народження сина — фото

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян разом з чоловіком Тревісом Баркером влаштували казковий день народження своєму сину Роккі. Вечірку організували у стилі Disney.

Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка показала парк розваг, в якому організували вечірку, яскраві декорації та частування для гостей. На святкуванні було багато кульок та печива із зображенням героя мультфільмів Disney Мікі Мауса. Кардаш'ян використала емодзі у вигляді червоного серця, щоб приховати обличчя малюка.

"Щасливий 1", — підписала фото вона.

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