Кортни Кардашьян отпраздновала день рождения сына.

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян вместе с мужем Тревисом Баркером устроили сказочный день рождения своему сыну Рокки. Вечеринку организовали в стиле Disney.

Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Кортни Кардашьян празднует день рождения сына

Звезда показала парк развлечений, где организовали вечеринку, яркие декорации и угощение для гостей. На праздновании было много шаров и печенья с изображением героя мультфильмов Disney Мики Мауса. Кардашьян использовала эмодзы в виде красного сердца, чтобы скрыть лицо малыша.

"Счастливый 1", — подписала фото она.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мать сестер Кардашьян готовится к серьезной операции. Также мы рассказывали, в каком образе светская львица Ким Кардашьян посетила Met Gala 2024.