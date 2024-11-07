Кортни Кардашьян отпраздновала день рождения сына.

Кортни Кардашьян устроила сыну вечеринку в стиле Дисней
Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян вместе с мужем Тревисом Баркером устроили сказочный день рождения своему сыну Рокки. Вечеринку организовали в стиле Disney.
Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Кортни Кардашьян празднует день рождения сына
Звезда показала парк развлечений, где организовали вечеринку, яркие декорации и угощение для гостей. На праздновании было много шаров и печенья с изображением героя мультфильмов Disney Мики Мауса. Кардашьян использовала эмодзы в виде красного сердца, чтобы скрыть лицо малыша.
"Счастливый 1", — подписала фото она.
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