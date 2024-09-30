Андрій Шевченко і його дружина приїхали до сина в США - фото

Копія батько — Андрій Шевченко показав старшого сина, який живе у США
Глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко разом з дружиною Крістен Пазік навідався до свого старшого сина Джордана. Зараз юнак перебуває у США.
Новими світлинами з родиною спортсмен поділився у своєму Instagram.
Андрій Шевченко показав свого дорослого сина
29 вересня футболіст відсвяткував своє 48-річчя. Цей день Шевченко провів у родинному колі — разом із дружиною та старшим сином. Подружжя приїхало до штату Коннектикут, де Джордан навчається в Єльському університеті.
"Дякую усім за ваші привітання. Вони зробили цей день особливішим. Було чудово провести час у США, відвідуючи нашого сина Джордана. Завжди з думками про нашу рідну країну", — написав Шевченко.
Родина активно провела час, гуляючи містом. Окрім того, Шевченко разом із сином взяв участь в акції на підтримку України.
Нагадаємо, Андрій Шевченко на початку року повернувся до Києва після життя в Лондоні.
Раніше співак Віталій Козловський поділився кадрами з маленьким сином.
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