Андрій Шевченко і його дружина приїхали до сина в США - фото

Андрій Шевченко з сином та дружиною. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко разом з дружиною Крістен Пазік навідався до свого старшого сина Джордана. Зараз юнак перебуває у США.

Новими світлинами з родиною спортсмен поділився у своєму Instagram.

Читайте також:

Андрій Шевченко показав свого дорослого сина

29 вересня футболіст відсвяткував своє 48-річчя. Цей день Шевченко провів у родинному колі — разом із дружиною та старшим сином. Подружжя приїхало до штату Коннектикут, де Джордан навчається в Єльському університеті.

Андрій Шевченко з сином. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

"Дякую усім за ваші привітання. Вони зробили цей день особливішим. Було чудово провести час у США, відвідуючи нашого сина Джордана. Завжди з думками про нашу рідну країну", — написав Шевченко.

Шевченко разом з дружиною та сином у США. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Родина активно провела час, гуляючи містом. Окрім того, Шевченко разом із сином взяв участь в акції на підтримку України.

Андрій Шевченко з сином Джорданом. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Нагадаємо, Андрій Шевченко на початку року повернувся до Києва після життя в Лондоні.

Раніше співак Віталій Козловський поділився кадрами з маленьким сином.