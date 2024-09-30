Андрей Шевченко и его жена приехали к сыну в США - фото

Андрей Шевченко с сыном и женой. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко вместе с женой Кристен Пазик проведал своего старшего сына Джордана. Сейчас юноша находится в США.

Новыми фотографиями с семьей спортсмен поделился в своем Instagram.

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29 сентября футболист отпраздновал свое 48-летие. Этот день Шевченко провел в кругу семьи — вместе с женой и старшим сыном. Супруги приехали в штат Коннектикут, где Джордан учится в Йельском университете.

Андрей Шевченко с сыном. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

"Благодарю всех за ваши поздравления. Они сделали этот день особенным. Было прекрасно провести время в США, посещая нашего сына Джордана. Всегда с мыслями о нашей родной стране", — написал Шевченко.

Шевченко вместе с женой и сыном в США. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Семья активно провела время, гуляя по городу. Кроме того, Шевченко вместе с сыном приняли участие в акции в поддержку Украины.

Андрей Шевченко с сыном Джорданом. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Напомним, Андрей Шевченко в начале года вернулся в Киев после жизни в Лондоне.

Ранее певец Виталий Козловский поделился кадрами с маленьким сыном.