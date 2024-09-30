Андрей Шевченко и его жена приехали к сыну в США - фото

Копия отец — Андрей Шевченко показал старшего сына, живущего в США
Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко вместе с женой Кристен Пазик проведал своего старшего сына Джордана. Сейчас юноша находится в США.
Новыми фотографиями с семьей спортсмен поделился в своем Instagram.
Андрей Шевченко показал своего взрослого сына
29 сентября футболист отпраздновал свое 48-летие. Этот день Шевченко провел в кругу семьи — вместе с женой и старшим сыном. Супруги приехали в штат Коннектикут, где Джордан учится в Йельском университете.
"Благодарю всех за ваши поздравления. Они сделали этот день особенным. Было прекрасно провести время в США, посещая нашего сына Джордана. Всегда с мыслями о нашей родной стране", — написал Шевченко.
Семья активно провела время, гуляя по городу. Кроме того, Шевченко вместе с сыном приняли участие в акции в поддержку Украины.
Напомним, Андрей Шевченко в начале года вернулся в Киев после жизни в Лондоне.
Ранее певец Виталий Козловский поделился кадрами с маленьким сыном.
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