Співачка Луна переїхала до Іспанії

Українська співачка Луна. Фото: instagram.com/kri_luna/

Відома українська співачка Луна (справжнє ім'я – Христина Герасимова) та колишня дружина продюсера-зрадника Юрія Бардаша разом з родиною виїхала з України. Дівчина заявила про те, що втомилася від вибухів та образилася на українців.

Про це вона розповіла в інтерв'ю одному із російських ЗМІ.

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На думку виконавиці, різка заборона російської мови в медійному світі загострює проблему і посилює ворожнечу. Зірка пригадала, як минулого року стався скандал на її концерті у Києві. Луна заспівала композицію "Пальмира", яку називають "неофіційним гімном" ПВК "Вагнер. Її вчинок викликав обурення в суспільстві.

Через образу на українців та вибухи, Луна вирішила разом з чоловіком та дітьми переїхати зі столиці до Іспанії.

"Я вирішила, що поки що не хочу виступати в Україні. Мої пісні — моя інтелектуальна власність, якою я дуже дорожу і до якої я прийшла своєю працею, без меценатів і грантів. І тут мені кажуть: не можна співати пісні, які важливі не тільки тобі, а й усій аудиторії", — заявила співачка.

Луна додала, що "не хоче жертвувати своєї творчістю" заради повної відмови від російської мови.

"Усі розуміють — такі правила. В умовах війни неможливо просувати культуру і мову країни-агресора. Прийнявши це, я вирішила працювати і виступати для аудиторії за кордоном, яка приймає мене і мою творчість. Я не готова жертвувати творчістю. Я не пов'язую свої пісні з політикою Росії або російською агресією", — пояснила артистка.

Нагадаємо, співачка Світлана Тарабарова різко висловилася про зрадницю Тодоренко, з якою дружила. А також продюсер-зрадник Юрій Бардаш після того, як отримав російське громадянство, розповів про долю свого українського паспорта.