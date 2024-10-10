Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Колишня зрадника Бардаша разом з чоловіком виїхала з України arrow

Колишня зрадника Бардаша разом з чоловіком виїхала з України

10 жовтня 2024 15:55
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Співачка Луна переїхала до Іспанії
Українська співачка Луна. Фото: instagram.com/kri_luna/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Луна (справжнє ім'я – Христина Герасимова) та колишня дружина продюсера-зрадника Юрія Бардаша разом з родиною виїхала з України. Дівчина заявила про те, що втомилася від вибухів та образилася на українців.

Про це вона розповіла в інтерв'ю одному із російських ЗМІ.

Читайте також:

Співачка Луна про свій виїзд з України

На думку виконавиці, різка заборона російської мови в медійному світі загострює проблему і посилює ворожнечу. Зірка пригадала, як минулого року стався скандал на її концерті у Києві. Луна заспівала композицію "Пальмира", яку називають "неофіційним гімном" ПВК "Вагнер. Її вчинок викликав обурення в суспільстві.

Через образу на українців та вибухи, Луна вирішила разом з чоловіком та дітьми переїхати зі столиці до Іспанії.

"Я вирішила, що поки що не хочу виступати в Україні. Мої пісні — моя інтелектуальна власність, якою я дуже дорожу і до якої я прийшла своєю працею, без меценатів і грантів. І тут мені кажуть: не можна співати пісні, які важливі не тільки тобі, а й усій аудиторії", — заявила співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ЛУНÁ (@kri_luna)

Луна додала, що "не хоче жертвувати своєї творчістю" заради повної відмови від російської мови.

"Усі розуміють — такі правила. В умовах війни неможливо просувати культуру і мову країни-агресора. Прийнявши це, я вирішила працювати і виступати для аудиторії за кордоном, яка приймає мене і мою творчість. Я не готова жертвувати творчістю. Я не пов'язую свої пісні з політикою Росії або російською агресією", — пояснила артистка.

Нагадаємо, співачка Світлана Тарабарова різко висловилася про зрадницю Тодоренко, з якою дружила. А також продюсер-зрадник Юрій Бардаш після того, як отримав російське громадянство, розповів про долю свого українського паспорта.

скандал Місяць Іспанія Юрій Бардаш українські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:45 Синоптики назвали регіони, в які завтра прийде похолодання

20:20 Припинення вогню в обмін на гарантії Заходу — Зеленський різко відреагував

20:03 Заробляти 100 тисяч — де в Одесі пропонують найвищі зарплати

20:00 Оголошення в розшук — що робити військовозобов'язаному

19:57 У Києві обрали запобіжний захід чоловіку, що сміявся над загиблими воїнами

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

19:47 Синоптики попередили харків'ян про різку зміну погодних умов завтра

19:45 Мобілізація у конкретний підрозділ — наскільки це реально

19:30 У російському полоні загинула відома українська журналістка

19:30 У Польщі пасажири побили українського таксиста — відео конфлікту

20:45 Синоптики назвали регіони, в які завтра прийде похолодання

20:20 Припинення вогню в обмін на гарантії Заходу — Зеленський різко відреагував

20:03 Заробляти 100 тисяч — де в Одесі пропонують найвищі зарплати

20:00 Оголошення в розшук — що робити військовозобов'язаному

19:57 У Києві обрали запобіжний захід чоловіку, що сміявся над загиблими воїнами

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

19:47 Синоптики попередили харків'ян про різку зміну погодних умов завтра

19:45 Мобілізація у конкретний підрозділ — наскільки це реально

19:30 У російському полоні загинула відома українська журналістка

19:30 У Польщі пасажири побили українського таксиста — відео конфлікту

19:01 В Укренерго відповіли, чи будуть завтра вимикати світло

Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Text

18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Text

17:50 План перемоги Зеленського та моторошний ураган у США — ефір Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко пояснив, чому Україна залучає до лав ЗСУ офіцерів-іноземців

Text

15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Text

12:58 Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Text

10:09 Військовий юрист пояснив, як командири причетні до СЗЧ бійців

Text

08:00 Зима без блекаутів та пауза в бронюванні працівників підприємств — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

2 жовтня 2024

23:56 Пенсії учасникам бойових дій — який принцип нарахування