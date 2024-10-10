Певица Луна переехала в Испанию

Бывшая предателя Бардаша вместе с мужем уехала из Украины
Известная украинская певица Луна (настоящее имя — Кристина Герасимова) и бывшая супруга продюсера-предателя Юрия Бардаша вместе с семьей уехала из Украины. Девушка заявила о том, что устала от взрывов и обиделась на украинцев.
Об этом она рассказала в интервью одному из российских СМИ.
Певица Луна о своем выезде из Украины
По мнению исполнительницы, резкий запрет русского языка в медийном мире обостряет проблему и усугубляет вражду. Звезда вспомнила, как в прошлом году разразился скандал на ее концерте в Киеве. Луна спела композицию "Пальмира", которую называют "неофициальным гимном" ПВК "Вагнер". Ее поступок вызвал негодование в обществе.
Из-за оскорбления украинцев и взрывов, Луна решила вместе с мужем и детьми переехать из столицы в Испанию.
"Я решила, что пока не хочу выступать в Украине. Мои песни — моя интеллектуальная собственность, которой я очень дорожу и к которой я пришла своим трудом, без меценатов и грантов. И здесь мне говорят: нельзя петь песни, которые важны не не только для тебя, но и для всей аудитории", — заявила певица.
Луна добавила, что "не хочет жертвовать своим творчеством" ради полного отказа от русского языка.
"Все понимают — такие правила. В условиях войны невозможно продвигать культуру и язык страны-агрессора. Приняв это, я решила работать и выступать для аудитории за рубежом, которая принимает меня и мое творчество. Я не готова жертвовать творчеством. Я не связываю свои песни с политикой России или с российской агрессией", — объяснила артистка.
Напомним, певица Светлана Тарабарова резко высказалась об изменнице Тодоренко, с которой дружила. А также продюсер-предатель Юрий Бардаш после того, как получил российское гражданство, рассказал о судьбе своего украинского паспорта.
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