Слава Дьомін поділися подробицями про стосунки з мамою

Український ведучий Слава Дьомін. Фото: скриншот YouTube

Відомий український ведучий Слава Дьомін розповів шанувальникам про стосунки із мамою, яка нині проживає в Іспанії. Шоумен пробачив їй всі образи.

Про це ведучий розповів в інтерв'ю "Слава+".

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Слава Дьомін про маму

У шоумена було складне дитинство і він досі боїться своєї мами. Дьомін розповідав про те, що найрідніша людина била його до ран та синців й іноді навіть не пускала додому. У дорослому віці він намагався налагодити із нею стосунки, проте нічого не вийшло. Працюючи в Іспанії, вона подала на ведучого до суду та вимагає виплачувати їй аліменти.

"Ми з нею востаннє віч-на-віч спілкувалися, якщо не помиляюся, 2016 року. Телефоном ми кілька разів спілкувалися, але це було дуже поверхнево. Після того, як вона на зло мені подала на мене до суду на аліменти, хоча живе в Іспанії і там заробляє…Я не хочу з нею спілкуватися. Ці всі образи, це все в минулому", — поділився Дьомін.

Шоумен додав, що за чутками, вона повірила у російську пропаганду і нині відвідує мітинги на підтримку Путіна.

"Нещодавно я дізнався, що вона, живучи в Іспанії, це не підтверджена інформація, але мені розповіли про це, що вона виходить на мітинги на підтримку Путіна і Росії. Для мене це був шок. Вона завжди так якось дивно про Україну говорила останнім часом, але, напевно, російська пропаганда на неї дуже сильно повпливала там", — шокував ведучий.

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Слава Дьомін розповів неприємну історію з його сином. А також шоумен пояснив, чому його син перестав професійно займатися спортом.