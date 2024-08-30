Слава Демин подробно подробно об отношениях с мамой

Украинский ведущий Слава Демин. Фото: скриншот YouTube

Известный украинский ведущий Слава Демин рассказал поклонникам об отношениях с мамой, которая ныне проживает в Испании. Шоумен простил ей все обиды.

Об этом ведущий рассказал в интервью "Слава+".

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Слава Демин о маме

У шоумена было сложное детство, и он до сих пор боится своей мамы. Демин рассказывал о том, что самый родной человек избивал его до ран и синяков и иногда даже не пускал домой. Во взрослом возрасте он пытался наладить с ней отношения, однако ничего не получилось. Работая в Испании, она подала на ведущего в суд и потребовала выплачивать ей алименты.

"Мы с ней последний раз с глазу на глаз общались, если не ошибаюсь, в 2016 году. По телефону мы несколько раз общались, но это было очень поверхностно. После того, как она назло мне подала на меня в суд на алименты, хотя живет в Испании и там зарабатывает...Я не хочу с ней общаться. Эти все обиды, это все в прошлом", — поделился Демин.

Шоумен добавил, что по слухам она поверила в российскую пропаганду и сейчас посещает митинги в поддержку Путина.

"Недавно я узнал, что она, живя в Испании, это не подтвержденная информация, но мне рассказали об этом, что она выходит на митинги в поддержку Путина и России. Для меня это был шок. Она всегда так странно об Украине говорила в последнее время". , но, наверное, российская пропаганда на нее очень сильно повлияла там", — шокировал ведущий.

Напомним, мы писали о том, что украинский ведущий Слава Демин рассказал неприятную историю с его сыном. А также шоумен объяснил, почему его сын перестал профессионально заниматься спортом.