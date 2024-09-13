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Катерина Кухар вперше прокоментувала чутки про роман з відомим стилістом

13 вересня 2024 22:10
Валерія Соколенко - Редактор
Катерина Кухар натякнула на новий роман з невідомим чоловіком — деталі
Українська балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official
Валерія Соколенко - Редактор

Українська балерина Катерина Кухар прокоментувала чутки про стосунки зі стилістом Олександром Левинським. Вона натякнула, що зустрічається з іншим. 

Про це розповіла в Instagram.

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Катерина Кухар натякнула на новий роман з невідомим чоловіком

Балерина відреагувала на чутки про її новий роман. У мережі підозрювали, що вона закохалась в українського стиліста Олександра Левинського, з яким знімала спільні відео та проводила час. 

Катерина Кухар спростувала припущення. Втім, натякнула, що є інший чоловік. 

"Читаю я про себе новини: "Катерина Кухар приміряла весільну сукню", "Катерина Кухар показала нового обранця"… Звісно, всі хочуть від мене коментар. Але ж подивіться, будь ласка, на відео — це два різних чоловіки. Це, по-перше. А по-друге, це зовсім не той, про кого пише преса", — наголосила балерина.

Катерина Кухар була одружена з артистом балету Олександром Стояновим, втім нині вона вже довгий час не коментує ситуацію. Вона лише заявила, що "їхні шляхи розійшлись". Офіційно ніхто з зірок не повідомляв про розлучення.

Нагадаємо, балерина Катерина Кухар приміряла сукню з серіалу "Емілі в Парижі". Також її чоловік Олександр Стоянов шокував заявою.

шлюб роман Катерина Кухар Олександр Стоянов Кохання українські зірки

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