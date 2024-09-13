Екатерина Кухарь намекнула на новый роман с неизвестным мужчиной — детали

Украинская балерина Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Украинская балерина Екатерина Кухар прокомментировала слухи об отношениях со стилистом Александром Левинским. Она намекнула, что встречается с другим.

Об этом рассказала в Instagram.

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Балерина отреагировала на слухи о ее новом романе. В сети подозревали, что она влюбилась в украинского стилиста Александра Левинского, с которым снимала видео и проводила время.

Екатерина Кухар опровергла предположение. Впрочем, намекнула, что есть другой мужчина.

"Читаю я о себе новости: "Екатерина Кухар примерила свадебное платье", "Екатерина Кухар показала нового избранника"… Конечно, все хотят от меня комментарий. Но посмотрите, пожалуйста, на видео — это двое разных мужчин. Первое. А во-вторых, это совсем не тот, о ком пишет пресса", — подчеркнула балерина.

Екатерина Кухар была замужем за артистом балета Александром Стояновым, впрочем, сейчас она уже долгое время не комментирует ситуацию. Она лишь заявила, что "их пути разошлись". Официально никто из звезд не сообщал о разводе.

Напомним, балерина Екатерина Кухар примерила платье из сериала "Эмили в Париже". Также ее муж Александр Стоянов поверил в шок.