Тіна Кароль випустила нову пісню Відчиняю — відео

Українська співачка Тіна Кароль на зйомках кліпу на нову пісню "Відчиняю". Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка Тіна Кароль продовжує випускати нові пісні, в яких співає про кохання. Цього разу народна артистка України презентувала нову композицію і кліп, в якому продемонструвала свою струнку фігуру у відвертому костюмі.

Відповідні світлини Тіна Кароль оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Нова пісня Тіни Кароль

Відома українська виконавиця випустила нову пісню, яка називається "Відчиняю". Виявляється, ця композиція є першою піснею з її нового альбому "Лірика", прем’єра якого відбудеться 19 вересня, і розповідає про жіночий магнетизм.

З’явився і кліп на цю пісню, в якому Тіна Кароль показала себе в зовсім неочікуваному вигляді. Спочатку артистка постала на камеру в спортивному образі, а потім показала себе в комбінезоні, який підкреслював її струнке тіло.

На своїй сторінці в соцмережі Тіна показала світлини зі зйомок нової відеороботи, де вона танцює в комбінезоні.

"Це моє музичне послання тобі! Кліп на нову пісню "Відчиняю" вже на YouTube. Насолоджуйся відеороботою та саундтреком твоєї осені. Атмосфера відчуження та вільності, магнетизму та шквалу почуттів і натхнення. Це те, що тобі потрібно", — написала в описі під фото Тіна Кароль.

Фото зі зйомок нового кліпу Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на нову пісню Тіни Кароль

Почувши нову пісню української співачки, її шанувальники не пройшли повз і висловили свою думку. В коментарях люди почали писати слова захоплення від нової композиції і образу Тіни Кароль.

Я в шоці просто! Яка крута пісня і кліп, було дуже неочікувано почути це від вас, бомба!

Це просто підпал, Тіно, дуже гарна, як завжди. Кліп — пушка

Я з відкритим ротом дивилася

Тіно, це вау!! Я давно хотіла таку пісню, боже, який там сенс, в мене мурахи по шкірі, Ви — велика молодець, браво!!

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Дует Тіни Кароль і SHUMEI

Останнім часом українська артистка стала активніше випускати нові пісні, які одразу западають в душу. Наприклад, не так давно Тіна Кароль об’єдналася з молодим артистом SHUMEI, випустивши вже не першу спільну пісню під назвою "Дзвони".

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