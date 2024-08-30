Тіна Кароль випустила нову пісню Відчиняю — відео

Кароль у спокусливому костюмі "розтопила" серця фанатів новою піснею про кохання
Українська співачка Тіна Кароль продовжує випускати нові пісні, в яких співає про кохання. Цього разу народна артистка України презентувала нову композицію і кліп, в якому продемонструвала свою струнку фігуру у відвертому костюмі.
Відповідні світлини Тіна Кароль оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.
Нова пісня Тіни Кароль
Відома українська виконавиця випустила нову пісню, яка називається "Відчиняю". Виявляється, ця композиція є першою піснею з її нового альбому "Лірика", прем’єра якого відбудеться 19 вересня, і розповідає про жіночий магнетизм.
З’явився і кліп на цю пісню, в якому Тіна Кароль показала себе в зовсім неочікуваному вигляді. Спочатку артистка постала на камеру в спортивному образі, а потім показала себе в комбінезоні, який підкреслював її струнке тіло.
На своїй сторінці в соцмережі Тіна показала світлини зі зйомок нової відеороботи, де вона танцює в комбінезоні.
"Це моє музичне послання тобі! Кліп на нову пісню "Відчиняю" вже на YouTube. Насолоджуйся відеороботою та саундтреком твоєї осені. Атмосфера відчуження та вільності, магнетизму та шквалу почуттів і натхнення. Це те, що тобі потрібно", — написала в описі під фото Тіна Кароль.
Реакція мережі на нову пісню Тіни Кароль
Почувши нову пісню української співачки, її шанувальники не пройшли повз і висловили свою думку. В коментарях люди почали писати слова захоплення від нової композиції і образу Тіни Кароль.
- Я в шоці просто! Яка крута пісня і кліп, було дуже неочікувано почути це від вас, бомба!
- Це просто підпал, Тіно, дуже гарна, як завжди. Кліп — пушка
- Я з відкритим ротом дивилася
- Тіно, це вау!! Я давно хотіла таку пісню, боже, який там сенс, в мене мурахи по шкірі, Ви — велика молодець, браво!!
Дует Тіни Кароль і SHUMEI
Останнім часом українська артистка стала активніше випускати нові пісні, які одразу западають в душу. Наприклад, не так давно Тіна Кароль об’єдналася з молодим артистом SHUMEI, випустивши вже не першу спільну пісню під назвою "Дзвони".
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