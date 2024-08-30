Тина Кароль выпустила новую песню Відчиняю — видео

Украинская певица Тина Кароль на съемках клипа на новую песню "Відчиняю". Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица Тина Кароль продолжает выпускать новые песни, в которых поет о любви. В этот раз народная артистка Украины представила новую композицию и клип, в котором продемонстрировала свою стройную фигуру в откровенном костюме.

Соответствующие фотографии Тина Кароль обнародовала на своей странице в Instagram.

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Новая песня Тины Кароль

Известная украинская исполнительница выпустила новую песню, которая называется "Відчиняю". Оказывается, эта композиция является первой песней из ее нового альбома "Лирика", премьера которого состоится 19 сентября, и рассказывает о женском магнетизме.

Появился и клип на эту песню, в котором Тина Кароль показала себя в совершенно неожиданном виде. Сначала артистка предстала на камеру в спортивном образе, а затем показала себя в комбинезоне, подчеркивающем ее стройное тело.

На своей странице в соцсети Тина показала фотографии со съемок новой видеоработы, где танцует в комбинезоне.

"Это мое музыкальное послание тебе! Клип на новую песню "Відчиняю" уже на YouTube. Наслаждайся видеоработой и саундтреком твоей осени. Атмосфера отчуждения и вольности, магнетизма и шквала чувств и вдохновения. Это то, что тебе нужно", — написала в описании под фото Тина Кароль.

Фото со съемок нового клипа Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новую песню Тины Кароль

Услышав новую песню украинской певицы, ее поклонники не прошли мимо и высказали свое мнение. В комментариях люди начали писать слова восторга от новой композиции и образа Тины Кароль.

Я в шоке просто! Какая крутая песня и клип, было очень неожиданно услышать это от вас, бомба!

Это просто поджог, Тина, очень красивая, как всегда. Клип — пушка

Я с открытым ртом смотрела

Тина, это вау!! Я давно хотела такую песню, боже, какой там смысл, у меня мурашки по коже, Вы — большая молодец, браво!!

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот с Instagram

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот с Instagram

Дуэт Тины Кароль и SHUMEI

В последнее время украинская артистка стала активнее выпускать новые песни, которые сразу западают в душу. К примеру, не так давно Тина Кароль объединилась с молодым артистом SHUMEI, выпустив уже не первую совместную песню под названием "Дзвони".

Напомним, мы писали о том, что певица Тина Кароль показала, как держит себя в форме.

Раньше мы рассказывали о том, что артистка Тина Кароль призналась, как ей удается сохранять свою молодость.

Также мы сообщали о том, что украинская певица Тина Кароль впервые взяла интервью у Klavdia Petrivna.