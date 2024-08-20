Юлія Лущинська викликала швидку допомогу через проблеми зі здоров'ям

Блогерка, співачка Юлія Лущинська. Фото: Instagram/julia_lushchinska

Після народження наприкінці минулого року первістка, виконавиця одіозного треку "Я танцюю гопака" Юлія Лущинська має певні проблеми зі здоров’ям. До молодої блогерки приїжджала карета швидкої допомоги.

Про це Лущинська повідомила в сторіз свого Instagram.

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Юлія Лущинська має проблеми зі здоров’ям

Останні тижні донька Лущинської, Єва, хворіє. Дівчинка не може нормально їсти, бо часто кашляє. Через це блогерка не висипається і відчуває слабкість.

"Голова болить дуже сильно, хоча сьогодні перший день, коли мені дали поспати. Вже накопичена втома, але я потрошку працюю. Євуся кашляє до рвоти, погано їсть і спить. Все інше непогано", — розповіла Лущинська.

Юлія Лущинська з донькою. Фото: Instagram/julia_lushchinska

Втім згодом блогерці стало зле. Зірці соцмереж довелось викликати медичну допомогу.

"Це якийсь серіал. Тільки поїхала від мене швидка. Стало дуже погано. Покололи уколи, щоб попустило. Тепер лежу, думаю як відновитися", — зізналась Лущинська.

Вже після цього вона опублікувала фотографію з вечірньої прогулянки разом з донькою. Лущинська вигуляла новий візок і на проблеми зі здоров’ям не скаржилась.

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